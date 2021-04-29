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Доллар, евро и российский рубль открыли торги 29 апреля ростом к белорусскому рублю

29.04.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар, евро и российский рубль открыли торги 29 апреля ростом к белорусскому рублю
Иллюстративное фото
Стоимость корзины валют подскочила на 0,39% до максимума за две недели благодаря девальвации белорусского рубля сразу ко всем валютам.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:09:

Курс доллара поднялся лишь на 0,0005 BYN до 2,5638 BYN/USD.

Сейчас доллар находится выше минимума за три месяца всего на 0,0023 BYN.

Курс евро подскочил на 0,0113 BYN до 3,1052 BYN/EUR и покинул минимум за 27 дней. За предыдущие три дня стоимость евро обвалилась на 0,0314 BYN.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0215 BYN до 3,4428 BYN/100 RUB — максимума за 21 день.

Московская биржа


За прошедшие сутки российский рубль успел подорожать к доллару на 50 копеек до 74,45 RUB/USD и к евро на 30 копеек до 90,25 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Курс евро подскочил на 0,0113 BYN до 3,1052 BYN/EUR и покинул минимум за 27 дней.
 
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