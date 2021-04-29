Источник материала: UDF



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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар, евро и российский рубль открыли торги 29 апреля ростом к белорусскому рублю Курс евро подскочил на 0,0113 BYN до 3,1052 BYN/EUR и покинул минимум за 27 дней.

По информациина 10:09:Курс доллара поднялся лишь на 0,0005 BYN до 2,5638 BYN/USD.Сейчас доллар находится выше минимума за три месяца всего на 0,0023 BYN.Курс евро подскочил на 0,0113 BYN до 3,1052 BYN/EUR и покинул минимум за 27 дней. За предыдущие три дня стоимость евро обвалилась на 0,0314 BYN.Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0215 BYN до 3,4428 BYN/100 RUB — максимума за 21 день.За прошедшие сутки российский рубль успел подорожать к доллару на 50 копеек до 74,45 RUB/USD и к евро на 30 копеек до 90,25 российских рублей.