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«Как можно быть такой роскошной?»: Кухар в белоснежном боди свела с ума поклонников

29.04.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Как можно быть такой роскошной?»: Кухар в белоснежном боди свела с ума поклонников
Екатерина Кухар. Фото: instagram.com / ekaterinakukhar_official
Екатерина Кухар кружит голову своим поклонникам точеной фигурой и весьма фривольными фото, которые вполне может себе позволить, находясь в отпуске на Шри-Ланке. Прима-балерина прилетела в Киев, но продолжает делиться своими курортными фотосетами, а заодно будоражит фантазию фанов.

На странице Екатерины в Instagram появилось пикантное фото.

Екатерина предстала в неожиданном и сексуальном амплуа. Она облачилась в белоснежное боди на тонких бретелях с оборками в области декольте. На верх балерина набросила легкое контрастное черное пальто, она дополнила откровенный образ кожаными сапогами.

«Твоя душа так близка.... Мне.... Будто бы в душах весь кайф.... Нет...» - оставила загадочное послание прима-балерина.



Смелый образ Екатерины оценили пианист-виртуоз Евгений Хмара и Санта Димопулос, а также жена Дмитрия Монатика, Ирина. Горячий снимок не оставил равнодушными и поклонников судьи «Танцев со звездами».

«Как можно быть такой роскошной?»: Кухар в белоснежном боди свела с ума поклонников

Фото: instagram.com / ekaterinakukhar_official

«Такая хрупкая», «Настоящая куколка», «Невероятная», «О, вновь, Богема Катерина, нам дарит совершенство красок. И струн души волшебной ноты играют нам сонет о главном», «Вау! Без слов», «Очень красивое фото», «Красавица просто», «Шикарная», «Как можно быть такой роскошной?», «Вот что значит идеальная», «Красота и совершенство зашкаливают. Это непревзойденно», - пишут восторженные поклонники.
 
 
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Екатерина предстала в неожиданном и сексуальном амплуа.
 
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