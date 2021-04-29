Источник материала: UDF



Екатерина Кухар. Фото: instagram.com / ekaterinakukhar_official

«Твоя душа так близка.... Мне.... Будто бы в душах весь кайф.... Нет...» - оставила загадочное послание прима-балерина.





Фото: instagram.com / ekaterinakukhar_official

«Такая хрупкая», «Настоящая куколка», «Невероятная», «О, вновь, Богема Катерина, нам дарит совершенство красок. И струн души волшебной ноты играют нам сонет о главном», «Вау! Без слов», «Очень красивое фото», «Красавица просто», «Шикарная», «Как можно быть такой роскошной?», «Вот что значит идеальная», «Красота и совершенство зашкаливают. Это непревзойденно», - пишут восторженные поклонники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Как можно быть такой роскошной?»: Кухар в белоснежном боди свела с ума поклонников Екатерина предстала в неожиданном и сексуальном амплуа.

На странице Екатерины впоявилось пикантное фото.Екатерина предстала в неожиданном и сексуальном амплуа. Она облачилась в белоснежное боди на тонких бретелях с оборками в области декольте. На верх балерина набросила легкое контрастное черное пальто, она дополнила откровенный образ кожаными сапогами.Смелый образ Екатерины оценили пианист-виртуоз Евгений Хмара и Санта Димопулос, а также жена Дмитрия Монатика, Ирина. Горячий снимок не оставил равнодушными и поклонников судьи «Танцев со звездами».