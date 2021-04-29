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МНС позволит распродать остатки продукции Nivea и Skoda

29.04.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МНС позволит распродать остатки продукции Nivea и Skoda
Иллюстративное фото
Для субъектов хозяйствования предусмотрена возможность реализовать имеющиеся у них остатки запрещенных товаров, промаркировав их специальными контрольными знаками. Их нужно будет купить.

Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок действий субъектов торговли с учетом постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 «О применении специальных мер», которым установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, сообщили БелТА в МНС.

В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Перечень товаров и положение о порядке действий в их отношении вступают в силу с 5 мая.

Для субъектов хозяйствования предусмотрена возможность реализовать имеющиеся у них остатки запрещенных товаров, промаркировав их специальными контрольными знаками. Для этого они должны выполнить ряд требований. Им следует с 5 мая приостановить оптовую и розничную торговлю данными товарами. Затем не позднее 13 мая нужно провести инвентаризацию образовавшихся остатков и сдать опись в МНС.

Специальные контрольные знаки в количестве, не превышающем количество товара, указанного в инвентаризационной описи, нужно будет покупать в издательстве «Белбланкавыд». Затем не позднее 5 июля требуется промаркировать остатки товаров. При этом остатки во вскрытой потребительской упаковке реализуются без маркировки в течение 60 календарных дней с даты инвентаризации.
 
 
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