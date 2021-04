Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МНС позволит распродать остатки продукции Nivea и Skoda Для этого необходимо должны выполнить ряд требований.

Министерство по налогам и сборам разъяснило порядок действий субъектов торговли с учетом постановления Совета Министров от 23 апреля 2021 года №240 «О применении специальных мер», которым установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, сообщили БелТА в МНС.В перечень запрещенных внесены товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Перечень товаров и положение о порядке действий в их отношении вступают в силу с 5 мая.Для субъектов хозяйствования предусмотрена возможность реализовать имеющиеся у них остатки запрещенных товаров, промаркировав их специальными контрольными знаками. Для этого они должны выполнить ряд требований. Им следует с 5 мая приостановить оптовую и розничную торговлю данными товарами. Затем не позднее 13 мая нужно провести инвентаризацию образовавшихся остатков и сдать опись в МНС.Специальные контрольные знаки в количестве, не превышающем количество товара, указанного в инвентаризационной описи, нужно будет покупать в издательстве «Белбланкавыд». Затем не позднее 5 июля требуется промаркировать остатки товаров. При этом остатки во вскрытой потребительской упаковке реализуются без маркировки в течение 60 календарных дней с даты инвентаризации.