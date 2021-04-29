Источник материала: UDF



Кадр из видео

«А что? Здесь дети сидят, — реагирует Тихановский. — Здесь есть дворик с турниками, для них как раз. Посидит, пообщается со сверстниками. <…> Мне тоже не нравится, что я здесь сижу ни за что».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Посидит. Я тут ни за что сижу». Лукашенко слушал конфиденциальную беседу Тихоновского с адвокатом о Коле Откуда Лукашенко узнал, что говорил адвокат Тихановского и реплики самого Тихановского?

— Она [Наталья Эйсмонт] будет отвечать, — говорит Тихановский Лукашенко. — Вот вас не будет, а Эйсмонт останется, Коля останется, Миша, Витя — все останутся. И найдутся потом! И дадут показания они! <…> После вас вопросы будут потом к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они же будут, вопросы к Коле! — сказал политзаключённый.— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, он будет обычным гражданином, как твои дети, — отвечает Лукашенко.— Приедут за ним.В другом кадре показывают возмущенного Лукашенко:— Вы начали моих детей трогать и топтали! А этот уже Колю посадить! Но за что? Пацана! Адвокат [Тихановского] же говорит — он же несовершеннолетний, Сергей! «Найдем за что посадить…». Никогда не трогай детей! Тем более, что я твоих детей…— Я ваших детей не трогал, у меня даже возможности такой нет, — парирует Тихановский.— И не будет!Откуда Лукашенко узнал, что говорил адвокат Тихановского и реплики самого Тихановского? Выходит, что Лукашенко слышал конфиденциальный разговор политзаключённого и его адвоката.В следующем кадре Тихановского показали за решеткой, и женский голос спрашивает у него, за что сажать Колю, ведь он ребенок.