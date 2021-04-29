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«Посидит. Я тут ни за что сижу». Лукашенко слушал конфиденциальную беседу Тихоновского с адвокатом о Коле
Источник материала: UDF
Кадр из видео
— Она [Наталья Эйсмонт] будет отвечать, — говорит Тихановский Лукашенко. — Вот вас не будет, а Эйсмонт останется, Коля останется, Миша, Витя — все останутся. И найдутся потом! И дадут показания они! <…> После вас вопросы будут потом к Коле. Вот это я имел в виду. Вот это моя мысль была. Они же будут, вопросы к Коле! — сказал политзаключённый.
— У тебя к Коле никаких вопросов не будет, он будет обычным гражданином, как твои дети, — отвечает Лукашенко.
— Приедут за ним.
В другом кадре показывают возмущенного Лукашенко:
— Вы начали моих детей трогать и топтали! А этот уже Колю посадить! Но за что? Пацана! Адвокат [Тихановского] же говорит — он же несовершеннолетний, Сергей! «Найдем за что посадить…». Никогда не трогай детей! Тем более, что я твоих детей…
— Я ваших детей не трогал, у меня даже возможности такой нет, — парирует Тихановский.
— И не будет!
Откуда Лукашенко узнал, что говорил адвокат Тихановского и реплики самого Тихановского? Выходит, что Лукашенко слышал конфиденциальный разговор политзаключённого и его адвоката.
В следующем кадре Тихановского показали за решеткой, и женский голос спрашивает у него, за что сажать Колю, ведь он ребенок.
«А что? Здесь дети сидят, — реагирует Тихановский. — Здесь есть дворик с турниками, для них как раз. Посидит, пообщается со сверстниками. <…> Мне тоже не нравится, что я здесь сижу ни за что».
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«Посидит. Я тут ни за что сижу». Лукашенко слушал конфиденциальную беседу Тихоновского с адвокатом о Коле
Откуда Лукашенко узнал, что говорил адвокат Тихановского и реплики самого Тихановского?
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