Какие курсы доллара и евро установили обменники 29 апреля

Источник материала: Tut.by

Курсы доллара и евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 29 апреля укрепляются. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 29 апреля

На торгах курс доллара вырос на 0,02% — до 2,5638 рубля, курс евро укрепился на 0,37% — до 3,1054 рубля, а курс российского рубля вырос на 0,62% — до 3,4425 рубля за 100 российских рублей (данные на 10.25).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,595 рубля (Белорусский народный банк), а ниже всего — 2,564 рубля (Paritetbank, Абсолютбанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Технобанке — 2,56 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,14 рубля, а ниже всего — в Статусбанке — 3,102 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Paritetbank — 3,101 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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