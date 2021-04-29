Роскомнадзор пригрозил блокировкой популярного сайта для взрослых в России

Источник материала: Tut.by

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру России, МВД и Следственный комитет письма с просьбой провести экспертизу как минимум шести роликов на популярном порносайте.



Фото: unsplash.com

По мнению ведомства, в видео содержатся признаки нескольких преступлений:

оскорбления представителей власти (ст. 319 УК РФ);

пропаганды наркотиков (ст. 6.13 КоАП);

нарушения права на свободу вероисповеданий (148 УК РФ).

По имеющейся информации, ведомство обнаружило три ролика, где демонстрируется употребление наркотиков и два ролика, где присутствуют атрибуты РПЦ. Еще в одном видео нашли признаки оскорбления представителей власти, но без какой-то конкретики.

Ведомство попросило следователей, если нарушения подтвердятся, привлечь авторов видео к ответственности. Ссылки на ролики в таком случае внесут в единый реестр запрещенной информации.

Если сайт не удалит указанные видео по требованию властей, то несколько страниц улетят в блокировку. Вполне может быть, что в России заблокируют и весь сайт целиком.