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Роскомнадзор пригрозил блокировкой популярного сайта для взрослых в России

29.04.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Роскомнадзор направил в Генпрокуратуру России, МВД и Следственный комитет письма с просьбой провести экспертизу как минимум шести роликов на популярном порносайте.


Фото: unsplash.com

По мнению ведомства, в видео содержатся признаки нескольких преступлений:

  • оскорбления представителей власти (ст. 319 УК РФ);
  • пропаганды наркотиков (ст. 6.13 КоАП);
  • нарушения права на свободу вероисповеданий (148 УК РФ).

По имеющейся информации, ведомство обнаружило три ролика, где демонстрируется употребление наркотиков и два ролика, где присутствуют атрибуты РПЦ. Еще в одном видео нашли признаки оскорбления представителей власти, но без какой-то конкретики.

Ведомство попросило следователей, если нарушения подтвердятся, привлечь авторов видео к ответственности. Ссылки на ролики в таком случае внесут в единый реестр запрещенной информации.

Если сайт не удалит указанные видео по требованию властей, то несколько страниц улетят в блокировку. Вполне может быть, что в России заблокируют и весь сайт целиком.

 
 
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По мнению ведомства, в видео содержатся признаки нескольких преступлений.
 
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