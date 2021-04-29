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«Провел одиночный пикет». Гродненца оштрафовали на 435 рублей за БЧБ-флажок в машине

29.04.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд Октябрьского района Гродно рассмотрел административное дело в отношении гродненца Валерия Юдина, которого задержали за БЧБ-флажок в машине. Судья Виталий Лобоцкий посчитал, что таким образом фотограф провел одиночный пикет и наказал его штрафом в размере 15 базовых величин — 435 рублей. Об этом сообщает Блог Гродно S13.


Гродненец Валерий Юдин был задержан за так называемый одиночный пикет — в его автомобиле висел БЧБ-флажок. Мужчина провел более суток в ИВС.

В среду в суде Октябрьского района прошло судебное заседание над Валерием Юдиным. Гродненец заявил, что на всех стадиях производства дела неоднократно говорил, что не принимал участия в одиночном пикете.

— Бело-красно-белый флаг был государственным символом в 1991—1995 годах. Не существует ни одного нормативного акта, который бы запрещал иметь у себя этот флаг.

Валерий Юдин подчеркнул, что флаг, за который его задержали, был у него с 1992 года, а в машину он его повесил сразу же после того, как ее купил. В качестве доказательства гродненец попросил приобщить к делу фотографию с этим флагом у него в машине, которая была опубликована еще в 2017 году.

— Органы мне вменяют, что этим флагом я выступаю против результатов выборов, но это не так. Этот флаг я повесил в машину задолго до проведения выборов. Для меня это историческая ценность, а не публичное выражение.

Сразу после задержания в квартире у Валерия Юдина был проведен обыск. На книжной полке были расположены флаги из разных стран, среди них был БЧБ-флаг. Его изъяли из квартиры обвиняемого. Также были изъяты два мобильных телефона, один из которых — служебный.

Выслушав все доводы, судья Лобоцкий признал Валерия Юдина виновным — и наказал его штрафом в 15 базовых (435 рублей).

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Теги: Гродно
 
 
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«Бело-красно-белый флаг был государственным символом в 1991-1995 годах. Не существует ни одного нормативного акта, который бы запрещал иметь у себя этот флаг», - говорил...
 
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