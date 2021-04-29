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Вышел трейлер нового сезона одного из самых откровенных российских сериалов

29.04.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышел трейлер третьего сезона одного из самых откровенных российских сериалов «Содержанки». Проект выйдет на видеосервисе START 10 июня и, как сообщают создатели, этот сезон покажет развязку всей истории.

В финале прошлого сезона героиня Дарьи Мороз Лена Широкова сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба Ольховского (Владимир Мишуков) прямо в аэропорту. Куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом? Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

Этот сезон снял Юрий Мороз — 63-летний режиссер, актер, сценарист, продюсер. Он работал над проектами «Братья Карамазовы», «Каменская», «Инквизитор», «Дети Ванюхина». А еще Юрий — отец Дарьи, исполнительницы главной роли и креативного продюсера сериала.

К слову, предыдущий сезон сериала сняла белоруска Дарья Жук, а первый — Константин Богомолов.

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Вышел трейлер третьего сезона одного из самых откровенных российских сериалов «Содержанки». Проект выйдет на видеосервисе START 10 июня и, как сообщают создатели,...
 
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