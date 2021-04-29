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Автомобили УАЗ будут собирать в Эфиопии

29.04.2021 10:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компании УАЗ и Bazra Motors подписали соглашение об организации сборочного производства ульяновских моделей на территории Эфиопии.


В ходе переговоров с руководством Bazra Motors, прошедших во время недавнего официального визита делегации УАЗ в Эфиопию, стороны заключили соглашение о запуске производства, развитии продаж и обеспечении последующего технического обслуживания продукции Ульяновского автомобильного завода на территории этой восточноафриканской страны.


Договоренности предусматривают организацию сборки автомобилей крупноузловым методом на производственной площадке Bazra Motors в городе Комболча (штат Амхара). Помимо всех версий «Патриот», «Пикап» и «Профи» с конвейера будут сходить внедорожники «Хантер» и модели классической линейки СГР. В перспективе модельную гамму пополнят модификации, разработанные в соответствии со спецификой местного рынка.


Выход предприятия на проектную мощность — 3000 единиц продукции в год — планируется осуществить до конца 2023 года. Поставка первой партии из 64 машинокомплектов намечена на август текущего года.

 
 
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Компании УАЗ и Bazra Motors подписали соглашение об организации сборочного производства ульяновских моделей на территории Эфиопии.
 
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