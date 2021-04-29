«Встал в пять утра - и в теплицу, разогнулся - пошел спать». Как в Ивье местные собирают по четыре урожая

Источник материала: Tut.by

Что бы ни происходило, какие бы кризисы ни сотрясали Беларусь — пандемия там, выборы, протесты, аресты — в Ивье все неизменно: в конце февраля в огромных, почти вровень с одноэтажными домами, теплицах начинают высаживать зелень, лук и редиску, которые уже в начале апреля везут продавать на оптовые рынки или сразу отдают конкретному покупателю. В этом году, говорят, в тренде руккола. Она, кстати, уже выросла и поехала-полетела по стране. Лет 30 назад большие парники были отличительной особенностью огородов местных татар, но сейчас овощеводством занимаются и многие другие жители Ивья.





Ивьевские теплицы видны уже на въезде в город со стороны трассы М6. На многих приусадебных участках практически нет даже дворов — все занято огромными парниками. Между ними виден минарет местной мечети.

Парники, где круглый год бережно что-то выращивают, особенно впечатляют на снимках с высоты: особенно если сравнить их площадь с площадью собственно дома, где местные, похоже, только ночуют.

Ивье — уникальный город, где с XV века живут татары. В 1397 году великий князь Витовт пригласил татарских воинов охранять границы Великого княжества Литовского, а потом за хорошую службу начал раздавать земли. Вот так и получилось, что в Ивье появились татары. Главным занятием многие годы и века оставалось и остается огородничество. Сейчас местная татарская община насчитывает около 800 человек.

Правда, огородничество за последние десятилетия стало, кажется, одним из основных занятий и многих других жителей небольшого города.

— Хочешь заработать — работай, хочешь больше заработать — больше работай, — улыбается местный житель Степан Рафалович. Правда, на вопросы о тех самых заработках здесь говорят о-о-о-очень неохотно — такой менталитет. Такого дохода, как от огурцов в полесских Ольшанах , тут нет, утверждают местные: коттеджи не построишь, детям квартир в столице не накупишь, на новых машинах не поездишь. Но на жизнь хватает.

На подворье Степана только одна большая теплица, остальную рассаду, говорит, высаживает «на земле» — то есть, сразу в грунт.





— А это что, не теплицы? — показываем на небольшие полукруглые парники.

— Не-е-е, это так просто земля укрыта пленкой, — говорит мужчина и осторожно отодвигает полиэтилен. Рассказывает, что там высажен лук-перо.

Семена многие ивьевские огородники покупают в Нидерландах. этот лук тоже оттуда. Помидоры в этой семье еще в грунт не высаживали — рассада пока стоит на подоконниках.

— Чуть позже будем уже разделять, пикировать, переносить под пленку. Что касается сортов, то покупаем за границей, потому что там продают хорошие, селекционные, у которых всхожесть лучше. Вот, например, помидоры: важно, чтобы овощ не повредился при транспортировке — многие же продают на Россию. Другой помидор не довезешь, а наши доедут — все из-за хороших семян, — говорит Степан.





Огородничеством занимались родители Степана, а до них — их родители. Сам Степан к овощам серьезно повернулся уже на пенсии. В общем, вот такая семейная традиция. Степан говорит, что благодаря парникам хорошая прибавка к пенсии получается, однако признается: работать на земле — тяжело. Засевает свой участок он вручную. Так, впрочем, здесь делают и все остальные.





Мужчина смеется, что главная его помощница — это маленькая внучка.

— Она как на лето приедет — все дни в огороде проводит. В садике детей только учат, как овощи называются, иногда цветы там на территории высаживают — а она все умеет и знает, — говорит мужчина.

По-настоящему, говорит он, на огороде работают семьями: заняты и бабушки с дедушками, и малые дети. Иногда в особо «жаркие» времена приглашают помощников — самим не справиться.

В Ивье стационарных теплиц, которых не убирают и на зиму, традиционно больше в так называемой татарской слободе, которую еще называют Муровщизной. Изначально большие огороды были особенностью именно местных татар, а уже потом «моду» подхватили остальные.

— Такие парники сейчас есть и у татар, и у православных, и у католиков. Тут разницы нет, — говорит Степан.









Степан рассказывает, что раньше в Ивье «выгоняли» цветы, потом пробовали выращивать огурцы, но в фавориты вышли лук, редиска и, конечно, помидоры. Они стали, можно сказать, своеобразной визитной карточкой города. Местные власти несколько лет назад даже организовали свой помидорный фестиваль. До знаменитой испанской Ла Томатины, конечно, далеко, но ивьевчанам, говорят, мероприятие нравится.

А вообще здесь за сезон снимают четыре урожая: сначала вырастает нежная весенняя зелень, потом подходит лук, затем — помидоры, а позже парники опять засаживают зеленью и редиской.

И так по кругу, сезон за сезоном, год за годом.





— Сезон у нас начинается в феврале и… заканчивается в следующем феврале, — рассказывает еще один местный житель, Александр.

Он показывает свои теплицы и сетует, что помидоры, например, в последние годы просто в грунте стали расти хуже.

— Если просто в землю высаживать, надо больше удобрений — а кто ж их потом купит? Овощи на рынках проходят проверки на нитраты, и если не попадают под нормы — все, можно выбрасывать. Это, может, раньше можно было без анализов продавать, а сейчас все строго, — говорит мужчина.





У Александра с женой Натальей несколько больших теплиц.

— Ну, какие наши будни? Встал в пять утра — и в теплицу, разогнулся — пошел пообедал. Потом снова сюда. Вечером опять разогнулся — спать. Важно все вовремя собрать, вовремя начать землю подготавливать. Все пропалываем вручную, все высаживаем вот этими руками, — показывает на черные от земли пальцы Наталья.

— На хлеб с маслом хватает, — смеется Александр.





В этом году местным «помидорникам» сказали, что если они хотят, как раньше, продавать свой товар в Россию — а летом в Ивье приезжают грузовики из соседней страны и это главные покупатели местных овощей — надо оформлять специальные сертификаты экологической безопасности.

— Стоить это будет около полутора тысяч рублей. Специалисты приедут посмотрят, как высаживаются помидоры, потом — как растут, и уже, собственно, проверят сами овощи. Как будто раньше нас не проверяли! — говорит еще один местный житель. — Думаете, затрат у нас мало? Нет, за землю налог платим, за экспертизы — платим. У некоторых ИП оформлено — там еще налоги. Есть проблемы с балками для теплиц — купить их та еще проблема — почему-то просто не продают. Приходится выкручиваться. Все деньги, все вложения.





Местные вспоминают, как в 2017 году все местные огородники вдруг стали тунеядцами. Тогда по декрету № 3 от налога на тунеядство освобождались только жители сельских населенных пунктов или поселков городского типа, которые ведут личное подсобное хозяйство. Но Ивье — город, и местные, живущие за счет своего подсобного хозяйства, автоматически попадали в список тунеядцев. Люди тогда возмутились, начали собирать подписи и даже пришли громадой на прием к представителю президента. В итоге ивьевчан из списка исключили.

— Тогда обидно было-о-о-о! Работаем от зари до зари. Многие только с огородов и живут. Ни у кого ничего не просят — сами, сами, все сами. А тут оказалось — тунеядцы.





На одном из томатных фестивалей местные власти говорили, что ежегодно Ивьевский район поставляет по Беларуси около 4,5 тысячи тонн овощей. А ведь, официально, занимающихся сельским хозяйством на своих приусадебных участках, например, в 2017 году в районе было было около 300 человек. На самом деле огородников в районе, конечно, намного больше.





— Понятно, что огородами занимается вся семья. Тут даже маленькие дети уже помогают — то поливать, то рассаду принести. Помидоры же «капризные» и требуют больших усилий. Чуть что не так сделаешь — все, считай, пропал урожай. А еще, знаете, в теплицах-то летом очень жарко — под 50 градусов может быть. Тебе плохо, а растениям — хорошо. Или вот, смотрите, ветер с одной стороны дует — проветривать теплицы надо с другой, поменял направление — идешь закрывать с той стороны, открывать — с противоположной…

В общем, если у вас в городе не будет работы, приезжайте сюда — здесь она есть постоянно, и помощники нужны всегда.