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Британский премьер Джонсон попал в коррупционный скандал

29.04.2021 10:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подозревают в использовании денег партийных спонсоров на личные цели.

Как сообщает Reuters, избирательная комиссия Великобритании начала расследование в отношении ремонта в резиденции премьер-министра на Даунинг стрит в Лондоне, указывая на данные о возможном совершении правонарушения.

"По словам оппонентов Джонсона, он мог нарушить британские правила, позволив партийным спонсорам тайно внести десятки тысяч фунтов на роскошный ремонт в его резиденции".

Во время эмоционального выступления в парламенте Джонсон настаивал, что сам покрыл все расходы на ремонт. Однако он избегал прямого ответа на вопрос о том, сделал ли он это лишь после того, как начался скандал.

Если Избирательная комиссия найдет доказательства совершения Джонсоном правонарушения, на него может быть наложен штраф в 20 тыс. фунтов или начато отдельное расследование правоохранительными органами.

 
 
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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подозревают в использовании денег партийных спонсоров на личные цели.
 
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