«Гомельтранснефть Дружба» будет сама формировать тарифы

Источник материала: АФН

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 27 от 15 апреля 2021 г. ОАО «Гомельтранснефть Дружба» предоставлено право самостоятельно формировать тарифы на оказываемые услуги в рамках установленных предельных максимальных и предельных минимальных их значений.

Как сообщает МАРТ, речь идет о транспортировке нефтепродуктов по магистральному трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» на территории Беларуси по направлениям «Полоцк-Крулевщизна» и «Полоцк-Фаниполь».

При этом предельные максимальные тарифы установлены на уровне ранее действовавших фиксированных тарифов.

«Изменение способа регулирования данных тарифов будет способствовать проведению более гибкой ценовой политики», - отметили в МАРТ.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.