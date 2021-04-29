За незаконную добычу - штраф по 180 базовых величин





Белолобая казарка. Фото Thermos / wikimedia.org





Во время этой сезонной охоты на пернатых в Беларуси разрешено добывать пролетных пролетных серого и белолобого гуся, гуся гуменника и канадскую казарку. Также разрешается стрелять селезней уток: кряквы, свиязи, гоголя, широконоски, чернети хохлатой, чирков – свистунка и трескунка, утки серой.





Как видим, для соблюдения правил охотник должен хоть немного разбираться в орнитологии и уверенно различать виды, разрешенные к добыче. Естественно, что стрелять можно только тогда, когда уверен, что за птица перед тобой.





пишет ННВ со ссылкой на «Браслаўскую звязду» со ссылкой на начальника Браславской межрайонной инспекции ОЖ и РМ Петра Цивилько. Однако, нередки случаи, когда охотники палят по всем пролетающим птицам. В результате под ружья попали запрещенные к добыче белощекие казарки — одна в Глубокском, другая в Шарковщинском районах,ННВ сона «Браслаўскую звязду» со ссылкой на начальника Браславской межрайонной инспекции ОЖ и РМ Петра Цивилько.





Убив этих птиц, охотники нанесли природе вред в размере 180 базовых величин (5220 рублей) каждый. Поскольку ущерб, превышающий 100 базовые величины, считается крупным, это влечет уголовную ответственность по части 2 статьи 282 УК.



