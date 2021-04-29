Бюджет надеется на вас, или Курите на здоровье!

Максимальные розничные цены на сигареты с фильтром (всего около полуста наименований), которые будут действовать с 1 мая 2021 года в Беларуси, озвучило Министерство по налогам и сборам. Для чего озвучило — непонятно. В стране ежемесячно-еженедельно-ежедневно растут цены на тысячи других товаров. Но о предельных ценах с 1 мая (да хоть с любой другой даты) на йогурт, петрушку и даже морского окуня (очень люблю эту рыбу, давно ее не покупал из-за океанического ценника) министерство не отчитывается. Зачем? Придете в магазин — там ценники вам сами все объявят.





Ссылаться на то, что сигареты — это подакцизный товар, и на него, мол, надо новые цены озвучивать, тоже нет смысла. Алкоголь — тоже подакцизный товар. На вино-водочную продукцию цены растут так же регулярно, как и на йогурт. Потому что тоже — здоровое питание. Но о ценах на «Киндзмараули» и «Беловежскую» Министерство по налогам не отчитывается.





Но — вернемся к нашим сигаретам.





ВОЗ и ныне там





Вплоть до 2013 года белорусский рынок сигарет белорусов волновал не больше, чем рынок слоновой кости в Мозамбике. Сколько белорусов курило? Сколько они курили? Что они курили? Всем было по барабану. Пока в 2014 году ВОЗ неожиданно не поставила Беларусь на 1-е место в рейтинге самых курящих стран мира. Шок и трепет… Не может быть… Как же так? А так…





Но вы не волнуйтесь. Верить ВОЗу — себе дороже.





По данным «всемирных здравоохранителей» один белорус за год в среднем выкуривает(ал) 2 200 сигарет. Как ВОЗ пришла к цифре 2 200 шт.? А никто и не знает. Потому что, если исходить из расчета «курящих белорусов» (49% мужчин и 13% женщин), то в стране должно реализовываться не более 8 млрд штук сигарет в год. Если включить в расчеты еще и возраст курящих (чтобы не учитывать хотя бы детей до пяти лет), то в год в стране должно продаваться еще меньше сигарет. Но за первое полугодие 2014 года (согласно национальным статданным) через розницу белорусам было продано 7,35 млрд шт. сигарет. То есть за год, по логике, должно было быть реализовано 14,7 — 15 млрд. А это гораздо больше 8 млрд.





Если же ВОЗ делала свои расчеты из всего населения Беларуси (включая грудничков), то продаваться должно было порядка 20,8 млрд шт. сигарет в год. Но тогда получится, что почти 6 млрд сигарет в год проходило «мимо» белорусской кассы. Верите вы в такое? Я тоже нет.





Как видим, цифры ни там, ни здесь — не сходятся. А если мы еще вспомним белорусов, которые постоянно курят за пределами страны (таких 0,5-1 млн человек), то данные ВОЗ вообще превращаются в дым. С ментолом.





Другими словами, ВОЗ жонглирует перед доверчивыми лицами белорусов одними домыслами. При этом цифры не сходятся даже в те времена, когда «сигареты» в статданных Беларуси присутствовали. Потому что с 2016 года они там отсутствуют. И понять, сколько сигарет в действительности выкуривает белорус в год, даже всевышний не сможет. Но ВОЗ, тем не менее, как заводная пластинка, с переменным успехом вставляет белорусов в свой ТОП-10(20) стран-курильщиц. Ну и черт с ним.





К чему я обо всем этом говорю? А чтобы стало понятно: все публикации о количестве в стране (любой) курящих, о возрастной и половой категории курящих не стоят даже маленькой части того рулона бумаги, который висит в сортире каждой белорусской квартиры. Включая исследования, согласно которым 4 из 10 белорусских курильщиков думают бросить курить из-за предупреждающих надписей на пачках сигарет. Даже если на пачках с сигаретами будет написано «курение приводит к импотенции», курильщиков меньше не станет. Только больше.





Мы же будем ориентироваться на сигаретный рынок Беларуси, равный 15 млрд шт./год. Приблизительно того же мнения и консалтинговая компания КПМГ, которая в 2018 году оценила потребление сигарет в Беларуси на уровне 16 млрд штук.





Идем дальше.





С курильщика бюджету по копейке — государству рубашка





Курение населения — благо для любого государства! Причем, с любой стороны!





Во-первых, это налоги (НДС и акциз), которые серьезно пополняют республиканский бюджет.





В конце 2019 года Максим Ермолович (тогда — министр финансов) выдал секрет: белорусский бюджет получает более 1,2 млрд рублей за счет различных налогов и сборов, которые уплачивают производители сигарет. Из них более 800 млн рублей приносят акцизы на табачную продукцию. С учетом того, что доходная часть республиканского бюджета в 2019 году была 23,68 млрд руб., можно представить и долю сигарет в этом бюджете: около 5%!





Во-вторых, государственный доход от сигарет легко планируется и регулируется за счет акцизов. На сигареты нижней ценовой категории, на которые приходится порядка 70% рынка, акциз составляет 24,9 рубля (за 1 000 шт.), на сигареты более высокой ценовой категории (второй и третьей) — 62,77 рубля и 71,97 рубля соответственно. И когда вас ошарашивают ростом цен на те или иные марки сигарет на 5-10-30 копеек, это не для того, чтобы вы (курильщик) из-за дороговизны предмета «первой необходимости» бросили курить. Таким образом просто формируется бюджет. Машиностроители сколько-то недопродали потребителям, налогов меньше заплатили, — можно компенсировать сигаретами.





В-третьих, доходы от сигарет не подвержены форс-мажорам. Потому что курильщик никогда не мучается выбором, что купить — килограмм бананов детям или пачку сигарет себе. Какие бананы! Свою традиционную пачку сигарет в день он выкурит. А если ему добавить стрессовой ситуации (на работе или дома), то он выкурит и две пачки. Бюджет — только в плюсе! И какой бы трындец в стране не был, объем выкуренных сигарет меньше никогда не становится. Максимум — любители более дорогих сигарет переходят на более дешевые. И санкции сигаретной отрасли ни в одной стране мира никто никогда не объявлял.





А вся борьба с курением на государственном уровне приводит лишь к тому, что курящих в мире становится больше. Иначе как объяснить, что в 1950 году в мире производилось 1,5 триллиона сигарет ежегодно, в 2002 году — 5,6 триллионов, а в 2020 — 7,5 триллионов? И эти цифры — легального рынка. А ведь есть еще и нелегальный. При этом все эти 70 лет с курением всем миром беспрерывно боролись!





Кто-нибудь скажет, в чем смысл запрета рекламы сигарет, если половина населения в открытую (в том числе и при детях) курит? Если любимые персонажи любимых фильмов — курят? У кого-нибудь в трудовых контрактах (договорах) есть пункт о запрете курения? Кому-нибудь делали экспресс-тест на содержание никотина в крови? Курящим отказывали в вакансии? Им отказывали в лечении? Продолжайте курить!





Личный вклад





Подсчитать же объективно личный бюджет курильщика не представляется возможным. Если человек выкуривает по пачке в день Kent Silver стоимостью 3,70 руб., то в месяц он тратит 110 руб. Мелочь. В год — более 1 300 рублей. Не мелочь.





А если он выкуривает только 15 сигарет Kent Silver в день, то в месяц потратит только 22,5 пачки сигарет на сумму 83 рубля. Но в год все равно много получается — 1 000 руб. Одна из двенадцати среднемесячных зарплат — в дым! В связи с чем можно обратить свой привередливый взор на более дешевые сигареты. К примеру, на Pall Mall Nano Amber стоимостью 2,50 рубля. В месяц (пачка в день) — 75, в год — 900 рублей. Но лучше не обольщаться и не тешить себя иллюзиями. Потому что на практике экономия не случится. Любители более дешевых сигарет, курят их больше. И полторы пачки в день. И две. В последнем случае может получится даже дороже. Про 600-650 рублей в год, которые тратили по мнению «исследователей» белорусские курильщики на сигареты пару лет назад, — забудьте. Сегодня — 80-100 рублей в месяц, 900-1200 рублей в год.





Не отказывайте себе в удовольствии! Бюджет надеется на вас! Не подведите его!















