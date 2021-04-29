Белорусским футболистам установили лимит на зарплаты









— Хотел бы рассказать про постановление Совета министров, которое пришло в клубы. Это абсолютно реальный лимит на зарплаты. […] Это реальные цифры, которые нельзя превышать ни при каких обстоятельствах. Для каждого клуба он будет индивидуален в зависимости от того места, которое клуб занял в прошлом году. Первая тройка команд не может платить своим футболистам зарплаты более восьми тысяч рублей (3.100 долларов – прим.). Там исключение будет только для сборников. И, соответственно, клубы, которые занимали места ниже в прошлом году – зарплата максимальная будет тоже ниже: восемь, семь, шесть, пять, четыре. Возможно, в некоторых клубах максимальная зарплата будет составлять и три тысячи рублей.



