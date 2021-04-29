Прирост за счет стабильности?

В соответствии с Указом № 480 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития» ожидается, что прирост ВВП в 2021 году составит 1,8 %, показатель инфляции не указан, прирост цен на социально значимые товары (вероятно, регулируемые государством) составит 4,9 %, намечено ввести в строй 1 млн кв. м жилья с господдержкой. Доходы населения должны вырасти на 1,6 %. Пока же основные параметры прогноза, перечень которых и так сузился по сравнению с прошлыми годами, не выполняются.





Небольшой прирост достигнут за счет промышленности





По данным Белстата, в январе — феврале ВВП увеличился на 0,8 %. Способствовал этому эффект низкой базы: в январе — феврале 2020 года ВВП упал на 3,3 %. В 2020 году снижению ВВП способствовали перебои с поставками нефти на белорусские НПЗ и теплая зима. В 2021 году, по данным Белстата, промпроизводство за два месяца выросло на 8,5 %. Вклад промышленности в прирост ВВП составил 2,2 %, информации и связи — 0,2 %. Наблюдается снижение доли отрасли информации и связи в приросте ВВП. А вот вклад в прирост ВВП от транспортной и почтовой деятельности, а также строительства отрицательный: соответственно –0,5 и –0,6 %.





Наблюдается замедление развития информационно-­коммуникационных технологий (ИКТ). В январе 2021 года по сравнению с январем 2020-го выручка в секторе увеличилась на 10 %, а вот прибыль — лишь на 1 %, чистая прибыль — на 0,4 %. Рентабельность деятельности в секторе ИКТ снизилась месяц к месяцу с 42,1 до 37,5 %. Хотя, стоит признать, продолжается прирост количества организаций, занимающихся деятельностью в этой сфере. Так что на фоне происходящих в стране политических событий сектор ИКТ не исчезнет, но и драйвером экономического роста, вероятно, уже не будет.





В январе — феврале этого года производство кокса и продуктов нефтепереработки выросло на 44 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но не только нефтепереработка росла в первые два месяца 2021 года. Производство химических продуктов увеличилось на 30 % (а в январе — феврале прошлого года оно упало на 18,5 %), производство фармацевтических продуктов выросло на 28,6 % (за два месяца прошлого года упало на 2,1 %). Растет производство электронной и вычислительной аппаратуры, машин и оборудования, электрооборудования. На 15 % выросло производство по статье «Снабжение электроэнергией, газом, паром». Значительно продолжает падать только металлургия, и это странно: ведь в мире наблюдается рост спроса на металлы. Снизилось производство продуктов питания, текстильных изделий и изделий из кожи и меха.





Единственный регион, где промышленное производство упало, — Минск (на 0,3 %). В столице и один из самых высоких уровней запасов готовой продукции — 90 % месячного объема производства, притом что, по сообщению Белстата, в среднем по экономике за два месяца он составил 65,3 %. Высок объем запасов и в Минской области (106,5 %), но и объем производства промышленной продукции на предприятиях Минской области вырос — на 26,7 %.





Запасы на складах не уменьшаются





Запасы готовой продукции на складах остаются стабильно высокими и продолжают расти. По сообщению Белстата, на 1 января 2021 года запасы готовой продукции составляли 5074,5 млн рублей, а на 1 марта — 5658 млн. Таким образом, можно сказать, что прирост промпроизводства, или по крайней мере солидная его часть, осел на складах промпредприятий. «Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 февраля 2021 года наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 4,3 раза превысил среднемесячный объем производства), машин и оборудования, не включенных в другие группировки, и вычислительной, электронной и оптической аппаратуры (в 1,8 раза по каждому виду экономической деятельности)», — сообщает Белстат.





Высоки запасы именно в тех отраслях, где и произошел прирост производства. Так, в фармацевтической продукции они составляют 151,9 % среднемесячного объема производства, у производителей электронной и оптической аппаратуры — 175,8 %, в производстве машин — 180 %. Учитывая, что и производство в этих отраслях за два месяца приросло, то встает вопрос о качестве такого экономического роста.





Несмотря на постоянное снижение производства, запасы готовой продукции легпрома относительно объемов производства не снижаются и стабильно выше месячного объема производства в 4,3—4,4 раза. Конечно, учитывая специфику отрасли, легкой промышленности необходимо аккумулировать на складах некоторый запас сезонных товаров к будущему сезону, но политика предприятий легпрома, которая не позволяет распродать неликвиды по символическим ценам, также вносит свой вклад в создание таких запасов. Если бы неудачные, немодные модели можно было купить со значительной скидкой, склады удалось бы разгрузить, а малообеспеченные люди, возможно, предпочли бы товар белорусских предприятий, а не секонд-хенд, безуспешную борьбу с которым Беллегпром ведет уже много лет.





Среди всех производимых белорусской промышленностью товаров хорошо раскупаются только нефтепродукты — на 1 февраля их запасы на складах составили всего 3,2 % среднемесячного объема производства. Именно нефтянка и является настоящим драйвером небольшого экономического роста. Вопрос только, как долго это может продолжаться, ведь санкции США против «Белнефтехима» могут положить конец даже такому зыбкому восстановлению экономики.





За рост экономики заплатим нарастанием убытков и инфляцией?





Остальные макроэкономические показатели, кроме инфляции, внушают сдержанный оптимизм. По сравнению с январем — февралем 2020 года на 2,1 % выросла производительность труда, а соотношение индексов производительности труда и реальной заработной платы составило 0,96, то есть по-прежнему заработная плата растет быстрее, чем производительность труда, однако этот разрыв сократился: в январе — феврале прошлого года это соотношение составляло 0,91. Люди по-прежнему продолжают получать незаработанное, реальная заработная плата за февраль составила 1271 рубль (за январь — 1281,8 рубля), то есть наблюдается тенденция к снижению заработной платы. На 0,8 % в течение года уменьшилось количество занятых в экономике. Не нужно также забывать о том, что на существующих рабочих местах увеличен объем выпуска. Как только закончилась избирательная кампания, заработная плата начала приходить в соответствие с итогами труда работников. Но очевидно, что без реструктуризации неэффективного государственного сектора и стимулирования создания новых, высокоэффективных рабочих мест в частном секторе труд в нашей стране будет оставаться в общем малоэффективным, а оплата труда иметь политический подтекст.





Финансовое положение организаций продолжает ухудшаться. В январе 2021 года количество убыточных организаций по сравнению с январем 2020-го выросло на 20 % и составило 1760, это 27 % от общего количества организаций. Сумма чистого убытка сократилась за год всего на 1,6 %, то есть можно констатировать, что чистый убыток на одну убыточную организацию все же уменьшился.





Растет кредиторская и дебиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам, однако стоит признать, что объем просроченной задолженности сокращается, и в общем объеме задолженности она составляет 6,8 %.





Значительно выросла просроченная внешняя дебиторская задолженность. На 1 февраля 2021 года ее прирост составил 11,9 % по сравнению с показателем на 1 февраля 2020 года. Еще один канал вымывания оборотных средств предприятий без всяких гарантий на успех.



