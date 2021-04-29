Какой алкоголь в почете у белорусов

Через розничную торговую сеть за три месяца текущего года, по данным официальной статистики, реализовано алкогольных напитков и пива на 1 млрд рублей (8,4% розничного товарооборота торговли). Всего в абсолютном алкоголе продано 1 млн 796,4 тыс. дал алкогольных напитков и пива (рост составил 0,6% к аналогичному периоду прошлого года).



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Продажа водки в натуральном выражении в первом квартале 2021 года снизилась на 3,3% — продано 2 млн 65,1 тыс. дал, ее доля в общем объеме продаж алкоголя составила 46% (в первом квартале 2020 года — 47,3%).

Пива продано 8 млн 875,1 тыс. дал, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля этого напитка в общем объеме продаж алкоголя составила 19,8% (в первом квартале 2020-го — 19,9%).

Ликеров и ликеро-водочных изделий реализовано 427,3 тыс. дал (на 9% больше), виноградных вин — 937,2 тыс. дал (на 3,3% меньше), плодовых вин — 1 млн 3,5 тыс. дал (на 1,5% меньше). Плодовые вина заняли 10,1% в объеме продажи алкогольной продукции (в первом квартале 2020-го — 10,3%).

Коньяков, коньячных изделий и бренди продано 224,2 тыс. дал (на 26,1% больше), игристых вин, включая шампанское, — 441,5 тыс. дал (на 13% больше), слабоалкогольных напитков — 515,3 тыс. дал (на 48,9% больше).

Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли связывают рост продаж алкоголя с развитием импортозамещения и торговой инфраструктуры.

Вместе с тем в министерстве отметили, что продажа алкогольных напитков за последние 10 лет снизилась. Если в 2011 году она составляла 11,6 млн дал, то в 2019 году — 7,5 млн. Реализация плодовых вин за этот период снизилась на 75,2%, водки и ликеро-водочных изделий — на 31,5%, пива — на 14,8%. «Наметилась тенденция увеличения потребления более натуральных продуктов — вин виноградных, вин игристых, коньяков, коньячных напитков и бренди», — сообщили в МАРТ.

Продажа коньяков, коньячных изделий и бренди «имеет ежегодную тенденцию к росту на фоне снижения роста продаж водки, вин плодовых и ликеро-водочных изделий». Предусмотрено постепенное перепрофилирование производства алкогольной продукции с содержанием этилового спирта на изготовление вин улучшенного качества.