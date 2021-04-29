Пропавшего в Каменце мальчика до сих пор не нашли

На Брестчине продолжаются поиски 13-летнего Максима Потапчука из города Каменец.

Как сообщалось ранее, ребенок днем 27 апреля ушел из школы № 1 на улице Ленина в неизвестном направлении и пропал.

В МЧС отметили, что поиски Максима будут продолжены сегодня.



