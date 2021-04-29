|
Пропавшего в Каменце мальчика до сих пор не нашли
Источник материала: Навiны
На Брестчине продолжаются поиски 13-летнего Максима Потапчука из города Каменец.
Как сообщалось ранее, ребенок днем 27 апреля ушел из школы № 1 на улице Ленина в неизвестном направлении и пропал.
В МЧС отметили, что поиски Максима будут продолжены сегодня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Брестчине продолжаются поиски 13-летнего Максима Потапчука из города Каменец. Как сообщалось ранее, ребенок днем 27 апреля ушел из школы № 1 на улице Ленина в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)