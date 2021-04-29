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Пропавшего в Каменце мальчика до сих пор не нашли

29.04.2021 10:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На Брестчине продолжаются поиски 13-летнего Максима Потапчука из города Каменец.

Как сообщалось ранее, ребенок днем 27 апреля ушел из школы № 1 на улице Ленина в неизвестном направлении и пропал.

В МЧС отметили, что поиски Максима будут продолжены сегодня.

Пропавшего в Каменце мальчика до сих пор не нашли

 

 

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На Брестчине продолжаются поиски 13-летнего Максима Потапчука из города Каменец. Как сообщалось ранее, ребенок днем 27 апреля ушел из школы № 1 на улице Ленина в...
 
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