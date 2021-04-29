Спас и потерял сознание: подросток вытащил брата из горящего дома - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В деревне Сидоровичи Мядельского района 12-летний подросток вытащил младшего брата из горящего дома, сообщает МЧС.

О том, что в деревне горит деревянный дом, спасателям сообщили местные жители.

Как выяснилось позже, в доме находились дети, 12-летний подросток и его младший брат, 2009 года рождения. Еще один ребенок, который не пострадал, находился у соседей. Родителей дома не было.

Еще до прибытия спасателей подросток сумел выбраться из горящего дома и вынести своего брата. Об этом рассказал один из очевидцев происшествия.

"На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, а остекление окна кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание. Бригадой скорой медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести и порезами рук и лица подросток был доставлен в больницу. Состояние крайне тяжелое", - уточняет МЧС.

Пожар ликвидирован. Уничтожены крыша, имущество, повреждены стены жилого дома. Причина происшествия устанавливается.

За прошедшие сутки в Беларуси произошло 17 пожаров: по 5 в Брестской и Минской областях, 4 – в Витебской, 2 – в Гомельской, 1 – в Могилевской. Горели жилые дома, строение базы отдыха, скирды соломы. Спасателями ликвидированы 2 лесных пожара на общей площади 0,2 га, 1 торфяной пожар на площади 0,01 га и 15 пожаров травы и кустарников на общей площади 1,82 га.

Всего с начала года на территории Беларуси произошло 2423 пожара. На такой же период прошлого года их было меньше – 2106.

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