Новость про смерть героя мема «Хохотун» дала старт волне шуток - так с комиком прощаются навсегда

Источник материала: Tut.by

Вечером 28 апреля стало известно о смерти Хуана Хоя Борхи — испанского комика и героя популярного мема «Хохотун». Мужчина умер после продолжительной болезни. Пользователи Twitter и других сосцсетей сделали несколько новых мемов, в которых навсегда прощаются с ним.

Ниже — некоторые из таких мемов:



Подпись: Покойся с миром. Фото: twitter.com/The_Vboy



Хуан: «Пришло время уходить. Я был хорошим мемом?». Смерть с косой: «Нет. Мне сказали, что ты — легенда». Фото: twitter.com/myunclesmemes

Напомним: причиной смерти Хуана Борхи стала болезнь сердечно-сосудистой системы. Из-за нее «Хохотуна» госпитализировали осенью — тогда из-за осложнений ему пришлось ампутировать ногу.

Борха приобрел известность благодаря пародиям на интервью, которое он дал в 2002 году. В разговоре с телеведущим Хесусом Кинтеро он рассказал историю о том, как работал посудомойщиком и упустил почти 20 сковород — он замочил их на ночь в океане, и в результате 19 из 20 сковородок унесло приливом. Во время интервью Хуан Борха сильно смеялся, из-за чего его прозвали «Эль Риситас», то есть «Хохотун». Видео с ним начало набирать популярность, и он стал героем мемов.