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Новость про смерть героя мема «Хохотун» дала старт волне шуток - так с комиком прощаются навсегда
Источник материала: Tut.by
Вечером 28 апреля
Ниже — некоторые из таких мемов:
Напомним: причиной смерти Хуана Борхи стала болезнь сердечно-сосудистой системы. Из-за нее «Хохотуна» госпитализировали осенью — тогда из-за осложнений ему пришлось ампутировать ногу.
Борха приобрел известность благодаря пародиям на интервью, которое он дал в 2002 году. В разговоре с телеведущим Хесусом Кинтеро он рассказал историю о том, как работал посудомойщиком и упустил почти 20 сковород — он замочил их на ночь в океане, и в результате 19 из 20 сковородок унесло приливом. Во время интервью Хуан Борха сильно смеялся, из-за чего его прозвали «Эль Риситас», то есть «Хохотун». Видео с ним начало набирать популярность, и он стал героем мемов.
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Причиной смерти Хуана Борхи стала болезнь сердечно-сосудистой системы.
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