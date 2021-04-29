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Ателье Hennessey готовит нового «мамонта» - 1026-сильный семиместный внедорожник

29.04.2021 11:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская компания Hennessey периодически напоминает о себе, постоянно дополняя свое портфолио тюнинговых проектов. На этот раз техасская фирма заявила о создании внедорожника с тремя рядами сидений в салоне на базе экстремального пикапа Ram 1500 TRX.


Еще зимой компания представила свою модификацию «заряженного» пикапа Ram 1500 TRX, которая получила название Mammoth 1000. Теперь же в Hennessey решили превратить «прокачанный» пикап во внедорожник Mammoth 1000 SUV, первое и пока единственное изображение которого было обнародовано накануне. Для этого понадобилось полностью переделать заднюю часть кузова пикапа, в результате чего машина может предоставить места для семерых пассажиров и багажник за третьим рядом сидений. Снимков салона Mammoth 1000 SUV пока нет, но внутри обещаны раздельные «капитанские» кресла во втором ряду и трехместный задний диван, который можно сложить для увеличения объема грузового отсека.


Анонсированный еще зимой пикап Hennessey Mammoth 1000, тираж которого составит 200 единиц

6,2-литровый V8 обзавелся новым механическим нагнетателем, модернизированной топливной и выпускной системой и измененными настройками блока управления. Итог — увеличение отдачи с 712 л.с. до 1026 л.с., а крутящего момента с 880 Нм до 1314 Нм. До 100 км/ч разгон должен занимать у Mammoth 1000 SUV 3,2 секунды. Из прочих доработок — силовой бампер спереди с дополнительной светодиодной панелью, лифт подвески на 6,4 см и 20-дюймовые колесные диски, «обутые» во внедорожные шины внешним диаметром 35 дюймов.

Компания планирует выпустить только 20 единиц Mammoth 1000 SUV. Стартовая цена составляет 375 тысяч долларов.

 
 
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Техасская фирма заявила о создании внедорожника с тремя рядами сидений в салоне на базе экстремального пикапа Ram 1500 TRX.
 
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