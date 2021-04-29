Главное - не сочетать «все лучшее сразу». Рассказываем, как подобрать столешницу

Источник материала: Tut.by

Изготовить кухню по индивидуальному проекту сейчас очень просто: большинство салонов работают не с готовой продукцией, а именно на заказ. Плюс такой персонализации очевиден: вы получите идеально подходящий к вашему интерьеру и образу жизни гарнитур. Но есть и минус — придется самому подбирать каждую деталь. Как сочетать кухонный гарнитур и столешницы, если вы не в курсе трендов? Какие материалы выбрать и почему натуральному камню стоит предпочесть искусственный? Об этом мы вместе с компанией EGGER поговорили с дизайнером интерьеров Татьяной Волковой.

С чего начать?

Прежде чем выбирать столешницу, стоит определиться со стилистикой и цветовой гаммой помещения, в котором будет находиться кухонный гарнитур, считает Татьяна Волкова.



Татьяна Волкова, соучредитель студии NT Design, автор статей о дизайне журнала Where Minsk, работает в сфере с 2006 года

— Кухня должна поддерживать интерьер, а не выбиваться из него, — поясняет дизайнер. — Если помещение у вас в стиле прованс, при выборе кухни и столешницы к ней не стоит останавливаться на темных и грубых вариантах. Лучше обратить внимание на материалы в той стилистике и палитре и подобрать столешницу в тон тому, что уже есть в интерьере: напольному или настенному покрытию, фурнитуре. А еще придерживаться правила — сочетать не больше двух-трех разных оттенков в одной комнате.

Следующий этап — понять, как часто будете проводить время на кухне.

— Образ жизни очень важен, — считает собеседница. — Кто-то нарезал бутерброды и побежал, а кто-то уделяет много времени готовке. В первом случае можно сделать ставку на дизайн, во втором обязательно подумать еще и о практичности столешницы: ее водо- и жаронепроницаемости, устойчивости к агрессивным моющим средствам, сколам и царапинам. Кроме того, стоит учесть, есть ли у вас дети и животные. Если да, лучше выбирать не натуральные материалы, а их репродукции: такую столешницу в случае повреждения заменить будет проще и дешевле, чем реставрировать тот же гранит. Например, можно выбрать столешницу, выполненную по технологии постформирования — постформинг. В ней в качестве основы используется плита ДСП (древесно-стружечная плита), на которую клеится бумажно-слоистый пластик.





Еще один немаловажный момент — страна происхождения материалов.

— На европейских производствах очень высокие стандарты качества и безопасности, — объясняет Татьяна. — Европейские производители вкладывают огромные средства в экологичность продукта и строго следят за соблюдением всех норм. Если это материал, содержащий ДСП, необходимо обращать внимание на класс эмиссии плиты основы, он должен быть Е1Е0,5, если материал натуральный — изучать его радиационный фон, прежде чем камень уйдет на производство.



Многие производители в качестве кромочного материала по-прежнему выбирают ПВХ. Однако этот вариант не оптимальный: при горении ПВХ выделяет в атмосферу много вредных веществ и негативно влияет на экологию. EGGER учел эту особенность материала и в своем производстве полностью перешел на более экологичный термопластик ABS

И, наконец, стоит подумать о том, какую сумму вы готовы потратить на столешницу. Татьяна отмечает: качественные варианты не обязательно искать только в премиум-сегменте, благодаря современным технологиям их можно найти и среди репродукций, таких как постформинг.

Какой материал выбрать?

Материалов, из которых изготавливают столешницы, сегодня очень много: на рынке представлено как натуральное сырье — массив дерева, гранит, мрамор, так и искусственное — ДСП, постформированная пластиком, МДФ, ламинированная пластиком, и компакт-плиты.

— Многие считают, что натуральный камень — самый стойкий материал, но на самом деле он очень уязвим. Например, мрамор впитывает в себя все красящие напитки и может сколоться от неудачного столкновения с тяжелой посудой, — приводит пример дизайнер. — Восстанавливать же столешницу из мрамора — долго, дорого и не всегда возможно. Цена такой столешницы очень высока — от 400 рублей за м. кв. При этом у мрамора есть и свои плюсы: он устойчив к влаге и любым температурам, не выгорает.

Такими же характеристиками обладает и натуральный гранит. Но, в отличие от мрамора, у него очень маленькая цветовая гамма. Например, совсем нет белых оттенков.

— Натуральный камень очень непредсказуем: сложно подобрать подходящий срез и предугадать его цветовую гамму на выходе. В моей практике была ситуация, когда нежно-голубой мрамор приехал к заказчику с рыжей прожилкой, которая абсолютно не вписывалась в текущий интерьер. С искусственным камнем эта проблема исчезает: вы получите ровно то, что заказали.



Столешница имитирует камень белого цвета, сочетается с плиткой на стене. В материале использованы иллюстрации интерьеров с продукцией EGGER

Еще один популярный вариант натуральных материалов — дерево. Столешницы делают из дуба, ясеня, ореха или бамбука. Их стоимость будет ниже, чем у мрамора или гранита, но существенно выше, чем у искусственных материалов. Дерево создает на кухне атмосферу уюта и дает приятные тактильные ощущения. При правильной обработке устойчиво к влаге. Из минусов — неустойчивость к красителям, такая столешница может усыхать или проседать.

Какие искусственные материалы сегодня предлагают производители? Самый популярный из бюджетных — ДСП, постформированная пластиком 0,6−0,8 мм.

— Ее плюсы — в стоимости (порядка 70 рублей за метр погонный) и диапазоне цветовых решений, — комментирует этот вариант Татьяна. — А основной минус — в пониженной влагостойкости. Она особенно неустойчива к воде в месте стыков — например, может вздуться возле мойки. При интенсивном использовании постформированная столешница из ДСП прослужит максимум 3−5 лет. Этот вариант — оптимальное соотношение невысокой цены и потребительских качеств. Но, например, для сезонных домов их лучше не использовать, так как для материала важно, чтобы не было большого перепада давления.





Еще один из вариантов — столешницы из МДФ — древесноволокнистой плиты средней плотности, покрытой пластиком и защитным лаком. МДФ обойдется немного дороже, чем ДСП, — порядка 130 рублей за метр погонный. В отличие от вариантов на основе ДСП они имеют меньшую толщину — около 18 мм, а сейчас такие тонкие столешницы — трендовое решение. Кроме того, они дают приятные тактильные ощущения.

— Однако она прослужит дольше, чем постформинг. Например, в моей первой квартире столешница кухни из МДФ стоит уже семь лет, — рассказывает дизайнер.

Выбирая столешницы с верхним слоем пластика стоит отдать предпочтение не однотонным, а более насыщенным вариантам под камень, металл, дерево с выраженной структурой. Тогда любые дефекты или загрязнения, возникшие во время использования, не будут бросаться в глаза.

Также уточнили у эксперта, в чем отличия матовых и глянцевых столешниц:

— Матовая практичнее, но сложнее в уходе. На ней могут оставаться пятна, которые сложно убирать. На глянцевых больше видны царапины, но с них легко убираются любые загрязнения. Главное — не переборщить с глянцем. Избыток глянца сделает любую кухню некрасивой.

В последнее время, по словам Татьяны, начали набирать популярность компакт-плиты — ультратонкие столешницы из большого количества слоев крафтовой бумаги, которая спрессована под высоким давлением при помощи реактивных смол и защищена специальным покрытием — оверлеем.

— По своим качествам такие столешницы даже выигрывают: это полностью спрессованная, ни на что не накатанная поверхность. Соответственно, она максимально устойчива к влаге — там просто нечему разбухать, — поясняет дизайнер. — Такая столешница может прожить с вами 10−15 лет. Она также имеет небольшую толщину — обычно около 12−13 мм. При этом ее действительно сложно повредить. Цена компакт-плиты — порядка 300−350 рублей за метр погонный.





В качестве основы для столешницы можно выбрать и более дорогие материалы — из акрила, керамики, композита кварца, стекла и даже металла. Однако у каждого из них есть свои особенности, которые стоит учитывать.

— Например, металл и стекло на ощупь могут показаться холодными и вызывать неприятные ощущения при использовании, — приводит пример Татьяна. — В целом, по картинке сложно понять текстуру, различить оттенки, увидеть, глянцевая это поверхность или матовая. Поэтому прежде чем остановиться на каком-либо варианте, обязательно стоит прийти в салон кухонь и все потрогать.

В тренде — минимализм

По словам Татьяны, сейчас в моде компактность и минимализм.

— Это либо полностью монохромная кухня (в частности, в последнее время очень популярны черные гарнитуры), либо с каким-то цветовым акцентом — на пике синий, зеленый, оттенки охры, — комментирует дизайнер. — В приоритете экотема и вариации материалов с фактурой натурального камня и древесины. Последние, по мнению дизайнера, — самые универсальные варианты. А вот стекло и сталь используются редко.



Отличить столешницы Feelwood (англ. «Почувствуй древесину». — Прим. TUT.BY) от EGGER от натурального дерева практически невозможно: благодаря идеальному совпадению фактуры и рисунка поверхности Feelwood на вид и на ощупь соответствуют цельной древесине или шпону. На иллюстрации столешница Feelwood и скинали сочетаются с полом

— Столешницы из мрамора, гранита и их имитации — самый лучший способ придать кухне респектабельный вид, — отмечает эксперт. — Применяются сейчас как в классических, так и в современных интерьерах, могут быть разной толщины и даже можно делать из них изюминки на кухне в виде монолитного острова. А вот в популярном скандинавском стиле они будут выглядеть неуместно. Для скандинавского лучше выбирать дерево, бетон или натуральный камень, но с простой однотонной поверхностью.

По мнению дизайнера, для маленьких кухонь подойдут любые материалы столешниц. А вот для больших лучше использовать столешницы из камня без стыков — акрил или композит.

Среди современных стилистических приемов Татьяна выделяет комбинирование разной толщины столешниц (например, 20 мм — для кухонного гарнитура и 60−80 мм — для барной стойки) и повтор одного и того же рисунка на разных поверхностях. Например, можно выделить рабочую зону, использую столешницу и фартук одного декора.

— Допустим, вы выбрали мраморную столешницу — можно добавить скинали или мраморную плитку на пол, чтобы столешница не выглядела одиноко, — предлагает варианты эксперт. — Или дополнить деревянную столешницу напольным покрытием в тон. К счастью, сегодня производители предпочитают работать в тандеме и разрабатывают оттенки не отдельно друг от друга, а ориентируясь на товарища по рынку. Поэтому найти идеально подходящие по цвету материалы будет несложно.



По мнению дизайнера, идеальное сочетание — натуральный камень и древесина (или же их репродукции)

Главное, дополняет Татьяна, — не сочетать «все лучшее сразу».

— Не нужно использовать везде один и тот же мрамор или дерево — придерживайтесь минимализма, — рекомендует она. — Добавили к каменной столешнице стеновую панель в тон — этого будет достаточно, не стоит укладывать такое же напольное покрытие. Сделали глянцевые фасады для кухни — обратите внимание на матовые столешницы, чтобы не переборщить с лоском. Захотели использовать цвет — добавьте его в качестве акцента, но не делайте всю кухню ярко-красной. Во всем должна быть мера.

Материалы для изготовления кухни и столешницы стоит подбирать в одной ценовой категории.

— Например, если у вас фасады из ДСП, не нужно использовать для столешницы натуральный камень — такой контраст будет сразу бросаться в глаза, и бюджетность фасадов будет очень заметна, — рассказывает дизайнер.

Стоит ли при оформлении кухни гнаться за трендами? По мнению дизайнера, гораздо важнее ориентироваться на собственные потребности.

— Ориентироваться всегда лучше на собственные привычки. Или, если вы все же хотите быть в тренде, создавать такой конструктор: основу делать базовой, а предметы интерьера выбирать по последней моде. И тогда подушки можно безболезненно сменить, когда охра перестанет быть трендовым цветом. А деревянную столешницу демонтировать, если экотема выйдет из моды.

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