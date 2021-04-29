«Спектр-РГ» проследил за пробуждением двух сверхмассивных черных дыр

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Телескоп eROSITA, установленный на борту российско-немецкой космической обсерватории «Спектр-РГ», обнаружил две галактики, сверхмассивные черные дыры в центре которых недавно пробудились и начали вырабатывать периодические вспышки света и энергии. Об этом пишет пресс-служба Института внеземной физики Общества Макса Планка (MPE), а также ТАСС .



Обсерватория «Спектр-РГ». Фото: DLR/CC-BY 3.0/Wikimedia Commons

Считается, что в центре каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра, которая непрерывно поглощает раскаленные газ и пыль. Часть этого вещества выбрасывается в сторону от черной дыры в виде двух пучков газа, скорость которых близка к скорости света, — релятивистских струй, или джетов. Они выделяют большое количество рентгеновского, гамма- и теплового излучения. Это серьезно влияет на круговорот материи в галактике.

Некоторые сверхмассивные черные дыры — как, например, та, которая находится в центре нашей Галактики, — в некоторых случаях могут находиться в своеобразной «спячке». В таком состоянии они почти не поглощают материю и не вырабатывают джеты.

Рикардо Аркодия из Института внеземной физики Общества Макса Планка и его коллеги выяснили, что происходит во время пробуждения сверхмассивных черных дыр. На снимках, которые сделал установленный на обсерватории «Спектр-РГ» телескоп eROSITA, они нашли сразу две галактики, QPE1 и QPE2, в которых, вероятно, находятся пробудившиеся сверхмассивные черные дыры. Дело в том, что яркость этих галактик в рентгеновском диапазоне между разными сессиями наблюдений eROSITA резко изменилась.

Аркодия и его коллеги проследили за каждой из этих галактик с помощью рентгеновского телескопа XMM-Newton. Оказалось, что недавно эти галактики начали мерцать: сперва они тускнели на несколько порядков, а затем их яркость сильно увеличивалась. Это происходило приблизительно каждые 2,5 и 18 часов.

Исследователи считают, что такая периодичность может говорить о том, что вокруг сверхмассивных черных дыр в этих галактиках вращается очень крупная звезда или какой-то другой объект. Время от времени он подходит очень близко к горизонту событий. В результате черная дыра перетягивает часть его материи, из-за чего и происходят вспышки рентгеновского излучения.

Однако ученые не исключают, что причина этих вспышек — формирующийся диск аккреции. Так астрономы называют «бублик» из раскаленного газа и пыли, который обычно окружает активные сверхмассивные черные дыры. Шансы на это, как считают Аркодия и его коллеги, относительно невелики, так как до этого черные дыры не проявляли никаких видимых признаков активности.

Астрономы надеются, что с помощью дальнейших наблюдений за мерцаниями QPE1 и QPE2 можно будет понять механизм пробуждения сверхмассивных черных дыр, а также выяснить, какую роль эти процессы могли играть в эволюции Млечного Пути и других галактик, которые легли в «спячку» относительно недавно по меркам космоса.