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Приговор по делу о ДТП с двумя погибшими на трассе М3: девушка с небольшим стажем вождения разогналась свыше 140 км/ч (обновлено)

29.04.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

21 июня, на трассе М3 (Минск — Витебск) в Логойском районе в ДТП попал автомобиль Volkswagen Polo. Как сообщили в МВД, 24-летняя девушка, которая находилась за рулем, не справилась с управлением, машину занесло и она опрокинулась.

ДТП случилось вечером, примерно в 21:20.

— На трассе М3, недалеко от Логойска, произошла страшная авария. Авто — просто кусок железа. Заблокированы обе полосы и обочина. Один погибший лежал на проезжей части. Везде все засыпано осколками. Приехала ГАИ и организовала объезд по встречной. Две машины скорой мы встретили уже позже, они ехали со стороны Минска. В общем, там все очень грустно, — рассказал пользователь нашего форума с ником Andy WeB.

В результате произошедшего на месте скончались двое пассажиров в возрасте 62 и 23 лет. С различными травмами в больницу были доставлены водитель Volkswagen, а также еще двое пассажиров в возрасте 10 и 40 лет. Сообщается, что ребенок находился на руках у пассажира на заднем сиденье.

— По предварительной информации, один из пассажиров создал помеху в управлении автомобилем, — рассказали в МВД.

Это заставляет вспомнить о другой аварии, которая произошла в августе 2019 года на трассе М3. Тогда автомобиль Skoda, которым управляла 19-летняя девушка, ушел в занос, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Land Rover. В том ДТП погибли два пассажира Skoda — мама и бабушка водителя. Еще три человека пострадали. Обвинение по уголовной статье были предъявлены 19-летней девушке, управлявшей Skoda. По версии защиты, она потеряла управление из-за того, что ей помешала пассажир — бабушка, которая находилась на переднем сиденье, уронила телефон и нагнулась за ним, задев руку водителя.

Дополнено

Как сообщили в пресс-службе Минского областного суда, 27 апреля уголовное дело было рассмотрено судом Логойского района. Обвинение по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса было предъявлено девушке 1996 года рождения.

«Обвиняемая 21 июня 2020 года, имея водительский стаж до двух лет, управляя автомобилем, двигаясь со скоростью от 144 до 147 км/час в направлении города Минска, вблизи деревни Силичи Логойского района, осуществляла перевозку на заднем пассажирском сиденье четырех пассажиров и пассажира на переднем сиденье. Ввиду незначительного водительского стажа и практического опыта управления транспортными средствами, а также существенного превышения скоростного режима она потеряла контроль за безопасным движением своего автомобиля, что привело к потере его курсовой устойчивости, возникновению заноса и последующему неоднократному опрокидыванию на проезжей части дороги, в результате чего двум пассажирам автомобиля были причинены тяжкие телесные повреждения, а еще два пассажира вследствие причинения тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе Минского областного суда.

Суд признал обвиняемую виновной в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и смерть двух лиц, и на основании ч. 3 ст. 317 УК ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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21 июня, на трассе М3 (Минск — Витебск) в Логойском районе в ДТП попал автомобиль Volkswagen Polo. Как сообщили в МВД, 24-летняя девушка, которая находилась за рулем, не...
 
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