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Курсы валют 29 апреля: евро набрал больше копейки, у российского рубля — больше двух

29.04.2021 11:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста всех трех валют корзины. Доллар, евро и российский рубль подорожали уже с первых минут. Причем евро и российский рубль — довольно сильно. Посмотрим, сохранится ли тенденция, когда торги закончатся.

Доллар с ходу прибавил 0,01 копейки. Американская валюта сейчас торгуется по 2,5634 белорусского.

Евро прибавил 1,15 копейки. Его покупают и продают по 3,1054 белорусского.

Сотня российских рублей набрала 2,11 копейки. Она пока стоит 3,4424 рубля.

В среду доллар потерял 0,13 копейки и стал стоить 2,5633 белорусского. Евро подешевел на 0,11 копейки, до 3,0939. Российский рубль прибавил 0,29 копейки, до 3,4213.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста всех трех валют корзины. Доллар, евро и российский рубль подорожали уже с первых минут. Причем евро и...
 
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