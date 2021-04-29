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Курсы валют 29 апреля: евро набрал больше копейки, у российского рубля — больше двух
Источник материала: Onliner
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали с роста всех трех валют корзины. Доллар, евро и российский рубль подорожали уже с первых минут. Причем евро и российский рубль — довольно сильно. Посмотрим, сохранится ли тенденция, когда торги закончатся.
Доллар с ходу прибавил 0,01 копейки. Американская валюта сейчас торгуется по 2,5634 белорусского.
Евро прибавил 1,15 копейки. Его покупают и продают по 3,1054 белорусского.
Сотня российских рублей набрала 2,11 копейки. Она пока стоит 3,4424 рубля.
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