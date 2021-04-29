Китай успешно запустил первый модуль своей космической станции

Источник материала: Onliner

В ночь с 28 на 29 апреля Китай произвел успешный запуск главного модуля собственной космической станции. 18-метровый модуль получил название «Гармония небес» и стал первым, позже к нему присоединятся два модуля поменьше. Ожидается, что Т-образная станция получит свой окончательный облик к концу 2022 года.

Согласно планам в мае к модулю на орбите отправится грузовой корабль, а в июне на станцию прибудут трое китайских астронавтов.

Как пишет Space, Китай начал проект по созданию собственной космической станции в 2011 году, когда был запущен прототип космической лаборатории Tiangong 1. Он требовался для проведения испытаний технологий, необходимых для сборки крупного объекта в космосе, а также тренировки персонала.

Позже в 2011 году к лаборатории отправили непилотируемый Shenzhou 8, который состыковался с Tiangong 1, в 2012 году к Tiangong отправился корабль Shenzhou 9 с тремя астронавтами, были и другие запуски.

Сейчас для отправки на космическую станцию проходят тренировки как минимум 12 китайских астронавтов, среди которых ветераны, а также новички.

Основной модуль весом 22,5 тонны будет действовать как центр управления и контроля космической станции. Кроме того, основной модуль может стыковаться с тремя космическими кораблями одновременно для краткосрочного пребывания или двумя в течение длительного времени. Космическая станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем в центре и лабораторной капсулой с каждой стороны. Каждый модуль будет весить более 20 тонн. При стыковке станции с пилотируемыми или грузовыми космическими аппаратами ее вес может достигать почти 100 тонн. Станция будет работать на низкой околоземной орбите на высоте от 340 км до 450 км. Проектный срок службы составит 10 лет, сообщает агентство «Синьхуа».