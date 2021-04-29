Мнение: «Конституционная реформа затеяна не для внутреннего, а для внешнего употребления»

Источник материала: Салiдарнасць

Конституционная комиссия продолжает разрабатывать проект внесения изменений в основной закон страны, но заявления ее представителей вызывают сплошные вопросы.





И главный из них заключается в том, зачем власти вообще хотят менять Конституцию, ведь пока туда предлагается вносить очень незначительные правки.

Так, 28 апреля председатель Конституционного суда Петр Миклашевич заявил , что необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую, парламентско-президентскую нет.

При этом он предложил «расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства».

Вот что по этому поводу пишет телеграм-канал Письма к дочери :

«Вчера власти рассказали подробности за новую конституцию. И в этой новой конституции они обещают правительству ошеломляющие перспективы. По новой конституции главе правительства разрешат иметь собственное мнение относительно своих министров. И ему даже можно будет это мнение высказывать. На этом, собственно, расширение полномочий и заканчивается. Потому что слушать его мнение будет по-прежнему не обязательно.

То есть, кто бы сомневался: не собирается никто затевать никаких сложных схем с пересаживаниями кого-нибудь в какое-нибудь новое кресло, чтобы из нового кресла у него все было по-старому. Потому что финты с пересаживаниями в новые кресла можно крутить, когда власть сильна и монолитна. А когда ножки у обоих кресел подпилены, то пересаживаться себе дороже. Начнешь лишний раз ёрзать – кресла и обвалятся.

Так что вся эта конституционная реформа затеяна властями не для внутреннего, а для внешнего употребления. Просто раньше они охмуряли этим Путина, а теперь, кажется, хотят уже охмурять Запад».

Напомним, Конституционная комиссия должна до 1 августа представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению основного закона для последующего их вынесения на республиканский референдум. Правитель обещал, что деятельность комиссии будет носить открытый и гласный характер.