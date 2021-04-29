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Игорь Комлик. Фото: БАЖ

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Профлидер: «У режима прокол следует за проколом» Всем известно, что в Беларуси есть проблемы с трудоустройством в регионах.

– На самом деле, тут подогревать особо и нечего. Это в большей степени поиск денежных средств, потому что куда дальше подогревать. Это очередная дурость режима, у которого прокол следует за проколом.– Как указывается в документах, все эти выплаты и прочее, – это якобы экономические обоснованные затраты. В данном случае трудно сказать, насколько они обоснованы, потому что до этого отопление и газ оплачивались всеми гражданами одинаково. Я считаю, что этого было достаточно. О дотационности говорить не приходится, потому что если и есть какая-то помощь, то она оказывается теми же деньгами, которые зарабатывали люди.Почему-то никто не измеряет экономическую обоснованность выплачиваемых заработных плат в нашей стране. Насколько обосновано, что человек получает 300-400 рублей и практически все отдает на еду и ему нечем оплачивать коммунальные услуги.– Я и многие в нашем профсоюзе [РЭП – прим. ред] считаем, что, естественно, такой декрет незаконен. Всем известно, что в Беларуси есть проблемы с трудоустройством в регионах. Нам часто люди говорят, что не могут найти работу. Точнее, наверное, можно найти работу за похлебку, кусок хлеба, но есть огромные проблемы в поиске работы, которая позволяла бы нормально жить, оплачивать коммунальные платежи, какие-то гигиенические и медицинские потребности, я уже даже не говорю о культурных мероприятиях.Поскольку адекватности и заботы со стороны власти нет, заработная плата невысокая. Требовать с людей, которые оказались в таком сложном социальном положении, – ненормально и незаконно. В большинстве стран людям в таком положении оказывается социальная помощь, чтобы человек не совершал преступления, не был асоциальным элементом и не вносил резонанс в жизнь общества.У нас в стране все перевернуто. Человеку надо помочь, а с него просят оплату неизвестно за что. Тем более что всем давно известно, скажем так, мало-мальский поход в магазин уже вносит в бюджет государства доход, в виде налога на добавленную стоимость, на прибыль, оборот, и прочие.– Если мы говорим о каких-то моральных принципах в государстве, то ситуацию, которая сложилась сегодня в Беларуси, я оцениваю как нарушение морали. Это неуважение к людям, насилие, можно сказать, грабеж, поборы, недоплата заработной платы, можно найти много всего, чтобы сказать, что общество сложилось у нас аморальное.Люди у нас нормальные, с какими-то жизненными принципами, много верующих и, естественно, из-за сложившейся ситуации, в том числе и поборы с так называемых тунеядцев, это вызывает определенный протест и не восприятие. Все приводит к тому, что люди, которые захватили власть, отдаляются от моральных прицепов, общества и граждан нашей страны. Этот разрыв только увеличивается.– Декрет №3 был заменен декретом №1, потому что, так сказать, «главный чиновник» страны никогда не любил признавать свое поражение. Отсюда и фальсификации, и все другое. Власти некоторое время не использовали этот декрет, потому что знали отрицательную реакцию людей. Всегда происходит оценка плюсов и минус. Они думают, что механизм репрессий достаточно закручен и не вызовет новую волну протестов. Сейчас у них недостаток денежных средств, они просто плюют на возможность протестов против этого решения и ищут деньги.– Протестовать против него различными способами, как еще можно добиться. К сожалению, власти голоса разума не слышат. Им объясняешь, приводишь примеры, но они этого не понимают, поэтому получается нужно протестовать доступными способами.