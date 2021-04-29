ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси без разнарядки не может обойтись даже конкурс красоты

29.04.2021 11:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Удивительное продолжение получила история с непопулярностью государственных конкурсов красоты.

Как, пишет Telegram-канал «Белые халаты», администрация Фрунзенского района столицы прислала в поликлинику бумагу о том, что в ГУО «Национальная школа красоты» срочно необходимы красавицы для участия в конкурсе «Мисс Беларусь».

От каждого района Минска на конкурсе хотят видеть пять девушек, подпадающих под определенные параметры.

В связи с тем, что белорусские красавицы в текущем году массово игнорируют популярное и важное мероприятие, чиновники вынуждены привлекать излюбленный в стране административный ресурс.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удивительное продолжение получила история с непопулярностью государственных конкурсов красоты.
 
Новости дня
Новости разные
 
«И это лучший кадр со мной?» Виктория Азаренко осталась недовольна выбором фотографа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by