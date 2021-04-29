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В Беларуси без разнарядки не может обойтись даже конкурс красоты
Источник материала: АФН
Удивительное продолжение получила история с непопулярностью государственных конкурсов красоты.
Как, пишет Telegram-канал «Белые халаты», администрация Фрунзенского района столицы прислала в поликлинику бумагу о том, что в ГУО «Национальная школа красоты» срочно необходимы красавицы для участия в конкурсе «Мисс Беларусь».
От каждого района Минска на конкурсе хотят видеть пять девушек, подпадающих под определенные параметры.
В связи с тем, что белорусские красавицы в текущем году массово игнорируют популярное и важное мероприятие, чиновники вынуждены привлекать излюбленный в стране административный ресурс.
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Удивительное продолжение получила история с непопулярностью государственных конкурсов красоты.
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