В Турции создадут государственное хранилище криптовалют









Оба скандала случились на прошлой неделе. Сначала основатель одной из крупнейших турецких криптобирж Thodex Фарук Фатих Озер сбежал из страны, прихватив с собой $2 млрд средств инвесторов. Затем рухнула другая биржа Vebitcoin с ежедневным оборотом $60 млн, а ее сотрудников арестовали по подозрению в мошенничестве.



