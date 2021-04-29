Константин Скуратович: Живем мы стабильно, но бедно. И по-иному, кажется, жить не будем.

Бедность как маркер.





Министерство труда обновило размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ), который будет применяться, начиная с 1 мая. БПМ увеличится для всех социально-возрастных групп, что составит BYN 273,27 – на BYN 10,4 больше действующего с 1 февраля БПМ.





Как отмечают специалисты, в Беларуси к этому стандарту «привязан» размер минимальных трудовых и социальных пенсий, и ряда социальных пособий. Что тут первично, что вторично, опять же, известно специалистом, прочей публике достаточно знать, что с увеличением БПМ последует и повышение размеров пенсий и пособий. Опять же, все эти ежеквартальные операции определяются ростом индекса потребительских цен (ИПЦ), то есть инфляции, позволяют удержать реальные выплаты на приемлемом для общества уровне. То есть для пенсионеров и для чиновников – первые, обычно, ропщут, что рост цен на «социально необходимые товары» обгоняет рост размеров пенсий. И чиновники, в общем, с ними соглашаются, отвечают, что делают все возможное.





В таком ключе действуют все чиновники – от высших до сельсоветских, в первую очередь, «трудовики» и «соцзащитники», но больше всех такой демагогией овладела, на мой взгляд, Наталья Кочанова.





Таким образом, БПМ в отношении пенсионеров и прочих получателей социальных трансфертов государства является стандартом прямого действия. Этого нельзя сказать в отношении занятого в экономике населения, которое, как предполагается, само зарабатывает свою заработную плату. Впрочем, лучше сказать, что большинство зарабатывает. Недавно сообщали в прессе, что труд силовиков, которые непосредственно контактировали с контингентов в современных битвах на Немиге, оплачивался намного лучше, чем тех, кто создавал массовку, запуская петарды в воздух.





Как бы то ни было, учитывая даже всякого рода тренды и тенденции, официальная структура формирования денежных доходов населения выглядит так (январь – февраль 2021 г.) в % к итогу: оплата труда – 62,5, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доходы – 4,3, трансферты населению – 24,8, доходы от собственности – 2,4, прочие доходы – 3,0. В общем, капиталистов в стране, которых многие до сих пор боятся, практически нет. Проживает тут в основном народ трудящийся.





С 1 мая БПМ для трудоспособного населения составит BYN303,53 (+ BYN42,82), для пенсионеров – BYN207,06 (+BYN7,83). Соответственные стандарты рассчитаны для студентов и детей трех возрастных групп.





Как эта схема воплощается в жизнь? По информации Белстата, в 2020 году 95,2% населения Беларуси имели располагаемые ресурсы выше БПМ. Хорошо, да как! У 20,4% домохозяйств для использования в месяц имелось средств в трое и более, превышающих БПМ, у 32,6% в – от 2 до 3 БПМ.





Всего в Беларуси 1,5% домохозяйств располагали менее, чем BYN200 в месяц на человека. От этого порога до BYN250 в месяц – 2,6%, до BYN300 – 5,2%, до BYN350 – 7%, до BYN400 – 8,6%.





Больше всего семей, по данным Белстата, в которых на одного человека в месяц приходилось в диапазоне BYN400-500, – 20,6%. В диапазоне BYN500-600 – 17,3%, BYN600-700 – 11,5%, BYN700-800 – 7,8%, BYN800-900 – 5,5%, BYN900-1000 – 3,7%, выше этой суммы – 8,7%.





В итоге получилось, что в среднем по стране на домохозяйство приходилось BYN1459,8, или USD550-560. Не на одного домочадца, а на всю семью. Поэтому абсолютное большинство жильцов «страны для жизни» – вовсе не миллионеры. Как не считай, в какой валюте не устанавливай, на какие стандарты-паритеты не ссылайся, результат один – живем мы стабильно, но бедно. И по-иному, кажется, жить не будем.





Хотя бы потому, что власти в борьбе с бедностью ссылаются на БПМ, размер которого определяется потребностями простого выживания человека. Но совершенно игнорируют минимальный потребительский бюджет (МПБ), который представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических, но и социально-культурных потребностей. То есть, девушку в кино сводить, мороженое ей купить, довести до Загса и произвести как минимум одного такого же толерантного ребенка, как и его папа с мамой.







