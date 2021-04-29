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Могилевчанин продал арендный Range Rover
Источник материала: Партизан
В феврале этого года 24-летний могилевчанин арендовал Range Rover стоимостью около 66 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет. В дальнейшем он продал автомобиль за… 3,5 тысячи долларов.
Покупателю мужчина сообщил, что Range Rover принадлежит его сестре, передал все необходимые документы и пообещал в ближайшее время переоформить автомобиль на себя. Через некоторое время автомобиль был продан за ту же сумму в Российскую Федерацию.
Когда могилевчанин перестал оплачивать аренду автомобиля предприятию, администрация обратилась в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ («мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере»). Мужчину заключили под стражу. У него в биографии уже есть несколько судимостей за имущественные преступления,
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В феврале этого года 24-летний могилевчанин арендовал Range Rover стоимостью около 66 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет. В дальнейшем он продал автомобиль за…...
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