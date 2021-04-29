БАЖ: от журналиста Александра Буракова требуют объяснить превышение расходов над доходами за шесть лет

В Могилеве продолжается давление на журналистов, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).





28 апреля журналист Александр Бураков-старший получил из налоговой инспекции Ленинского района Могилева сообщение с требованием в течение месяца предоставить объяснения, почему его расходы с 2011 по 2016 годы превышали доходы.

Бураков, работающий в качестве фрилансера, регулярно отчитывался в налоговой инспекции о своих денежных доходах. По словам журналиста, сейчас налоговики подсчитали, что он якобы превысил свои расходы над доходами на 6.311 рублей.

Как сообщалось, 18 февраля в квартире, где живет Бураков, милиция провела обыск. Сотрудники ГУБОПиК предъявили ордер на обыск по статье 342 УК, подписанный заместителем генерального прокурора Беларуси. У журналиста забрали ноутбук, телефон и носители информации.

Чуть ранее, 16 февраля, обыск прошел в квартире родителей Александра Буракова. У них также забрали компьютерную технику и носители информации.

18 марта Буракова вызвали на допрос в управление Следственного комитета по Могилевской области. Допрос длился около четырех часов. Бураков является свидетелем по уголовному делу. Поскольку у него взяли подписку о неразглашении, он не имеет права рассказывать об обстоятельствах дела.

В БАЖ также сообщили, что другого могилевского журналиста, Владимира Лапцевича, на утро 29 апреля вызвали в Следственный комитет. По информации журналиста, его вызвали в качестве свидетеля по делу могилевского правозащитника Бориса Бухеля.

Бухеля уже несколько раз допрашивали в Следственном комитете в рамках уголовного дела. 16 февраля у него и ряда других могилевских правозащитников и журналистов прошли обыски. Их провели сотрудники ГУБОПиК в рамках дела по статье 342 УК (финансирование акций протеста).