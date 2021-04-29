Дача по-американски: дом среди сосен, большая терраса, отдельная мастерская. Вот как она выглядит

Источник материала: Tut.by

Супружеская пара из Сиэтла (США) мечтала построить загородный дом для отдыха после рабочих будней. Подходящее место они присмотрели на острове Уидби в двух часах езды от города. Какой получилась дача по-американски, рассказывает zaggo.ru.



Фото: Lara Swimmer

Остров Уидби — это популярное место среди горожан, ищущих любую возможность провести время на природе. Супруги приезжали сюда на прогулки не одно десятилетие, пока не осознали, что пора приобрести землю под строительство собственного дома.



Фото: Lara Swimmer

Нужный вариант нашелся довольно быстро — холмистый лесной участок, заросший ольхой и пихтой. Дэвид, архитектор по профессии, решил, что проектированием коттеджа он должен заняться самостоятельно. Вместо одной постройки он задумал построить две. Основная (площадью 85 м²) предназначена под проживание, во второй (21 м²) предполагалось спланировать ту самую мастерскую и спальные места для гостей.



Фото: Lara Swimmer

Снаружи дома одеты в кортеновскую сталь. И если обычно для создания оксидной пленки используются специальные составы, в данном случае фасады оставили ржаветь естественным путем. Как говорит Дэвид, «в диалоге с окружающей средой».



Фото: Lara Swimmer



Фото: Lara Swimmer

Обе постройки соединяются большой террасой. Главный коттедж стоит на краю холма — одной своей половиной он опирается на него, другую поддерживают деревянные опоры.



Фото: Lara Swimmer



Фото: Lara Swimmer



Фото: Lara Swimmer

Чтобы связать дом с его окружением, отделку выбирали максимально нейтральную, хотя и без ярких пятен не обошлось — обратите внимание на красный диван в гостиной. Обеденный стол был сделан местным мастером из старого бревна.

В маленькой постройке вместо панорамного окна установили секционную гаражную дверь подъемной конструкции.



Фото: Lara Swimmer

На первом этаже основного дома находится открытое пространство кухни-столовой и гостиной. Винтовая лестница ведет на второй уровень, где расположены спальня и ванная. Второе здание представляет собой мастерскую, в которой есть спальные места для гостей и санузел.



Фото: Lara Swimmer

Системы жизнеобеспечения на этой американской даче автономные — супруги оснастили ее солнечными панелями с резервным аккумулятором и тепловым насосом.