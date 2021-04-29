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В дельте Нила нашли более сотни древнейших могил

29.04.2021 11:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Египетские археологи раскопали 110 древних захоронений в одной из провинций дельты Нила, сообщило Министерство древностей страны. Об этом также рассказывает Phys.org.


Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Могилы, в некоторых из которых нашли человеческие останки, обнаружили в месте под названием Кум эль-Хулган, находящимся примерно в 150 километрах к северо-востоку от Каира.

В их числе 68 овальных гробниц, которые относятся к периоду с 6000 по 3150 гг. до н. э. Обнаружены также 37 гробниц прямоугольной формы, относящиеся к эпохе так называемого «Второго переходного периода» (1782−1570 гг. до н.э.), когда древним Египтом правили гиксосы (название народов, завоевавших часть Древнего Египта).


Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Оставшиеся пять гробниц овальной формы относятся к периоду последней фазы некадского периода доисторической эпохи Египта (Негада III), охватывающей промежуток примерно с 3200 до 3000 гг. до н. э.

По сообщению министерства, археологи нашли в гробницах человеческие останки взрослых и детей, а также погребальные принадлежности и глиняные изделия.

 
 
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Могилы, в некоторых из которых нашли человеческие останки, обнаружили в месте под названием Кум эль-Хулган, находящимся примерно в 150 километрах к северо-востоку от...
 
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