Телеграм-канал «PALCHYS» признан экстремистским

Источник материала: Tut.by

В республиканский список экстремистских материалов внесли Telegram-канал «PALCHYS», который ранее вел блогер Эдуард Пальчис, признанный политзаключенным.



Скриншот республиканского списка экстремистских материалов

Отмечается, что это решение суда Партизанского района Минска от 20 апреля 2021 года — оно подлежит немедленному исполнению.

Кроме того, список пополнился телеграм-каналом «Барановичи-97%», чья информпродукция на днях была признана экстремистскими материалами. Отметим, что туда пока не внесены каналы BYPOL и « Беларусь головного мозга ».

Блогер Эдуард Пальчис в конце октября 2020 года не вышел на свободу после окончания 30-суточного административного ареста. За месяц до этого жена Эдуарда Пальчиса сообщила о его исчезновении , а вскоре он нашелся в ЦИП на Окрестина. В июне Пальчис два раза был заочно приговорен судом к 15 суткам ареста.

6 ноября Эдуарду Пальчису официально было предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Беларуси (Организация массовых беспорядков). Впоследствии его признали политзаключенным. Блогер остается под стражей.

Что теперь делать подписчикам?

Согласно ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве взыскания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.

Отписываться ли от телеграм-канала, каждый решает сам. Как нам пояснила ранее правозащитница Human Constanta Наста Лойко, подписка не равна хранению. Однако если вы скачаете себе на телефон или компьютер материалы из канала, признанного экстремистским, это можно расценить как хранение экстремистских материалов.

Но будет нелишним почистить память устройства от сохраненных медиафайлов (при просмотре фото и видео они могут автоматически сохраняться на вашем девайсе).

Как отключить «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там же можно указать, в каких случаях можно скачивать файлы.

А чтобы очистить кеш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram». Будет нелишним и установить срок хранения медиа в памяти устройства — от 3 дней до «всегда» (вверху раздела «Использование памяти»).

Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить ее только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кеша в разделе «Использование памяти».

Нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.

Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta отмечается , что, «если ранее были опубликованы ссылки на канал или любые другие материалы с этого канала, это повлечет за собой административную ответственность».