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Телеграм-канал «PALCHYS» признан экстремистским
Источник материала: Tut.by
В республиканский список экстремистских материалов внесли Telegram-канал «PALCHYS», который ранее вел блогер Эдуард Пальчис,
Отмечается, что это решение суда Партизанского района Минска от 20 апреля 2021 года — оно подлежит немедленному исполнению.
Кроме того, список пополнился телеграм-каналом «Барановичи-97%», чья информпродукция на днях
Блогер Эдуард Пальчис в конце октября 2020 года не вышел на свободу после окончания 30-суточного административного ареста. За месяц до этого жена Эдуарда Пальчиса сообщила о его
6 ноября Эдуарду Пальчису официально было
Что теперь делать подписчикам?
Согласно ст. 19.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в качестве взыскания за изготовление, хранение, перевозку экстремистских материалов, их распространение, в том числе через репост в социальных сетях и мессенджерах, предусмотрены штраф, или общественные работы, или административный арест с конфискацией предмета административного правонарушения.
Отписываться ли от телеграм-канала, каждый решает сам. Как нам
Но будет нелишним почистить память устройства от сохраненных медиафайлов (при просмотре фото и видео они могут автоматически сохраняться на вашем девайсе).
Как отключить «автозагрузку медиа»: нажмите на три полоски вверху слева, выберите «Настройки», потом «Данные и память» и зайдите в раздел «Автозагрузка медиа». Там же можно указать, в каких случаях можно скачивать файлы.
А чтобы очистить кеш, в том же разделе «Данные и память» зайдите в «Использование памяти» и нажмите «Очистить кэш Telegram». Будет нелишним и установить срок хранения медиа в памяти устройства — от 3 дней до «всегда» (вверху раздела «Использование памяти»).
Вариант для iOS: откройте «Настройки» — «Данные и память» — «Автозагрузка медиа». Можно либо полностью отключить автозагрузку, либо ограничить ее только для отдельных типов файлов. Также здесь можно включить автоматическую очистку кеша в разделе «Использование памяти».
Нельзя ставить ссылки, делать репосты из этого телеграм-канала — это будет расцениваться как распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность.
Репосты из телеграм-канала лучше удалить. На сайте Human Constanta
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Напомним, что блогер Эдуард Пальчис признан политзаключенным.
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