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«Сначала носили горшками, потом ведрами, а теперь увозят машинами». В минский двор привезли гору песка, и тут началось...

29.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях в один из дворов на Логойском тракте привезли несколько самосвалов земли для благоустройства территории. Один из жильцов заметил, как его соседи сперва «угощались» небольшими порциями для цветочных горшков, потом стали приходить с ведрами, а в конце концов стали приезжать на машинах и лопатами забивать черноземом целые багажники. «Общее — значит ничье. У нас, похоже, народ до сих пор такими категориями мыслит», — говорит минчанин.

По словам нашего собеседника, люди приезжают все время разные: наглецов, которые делают так каждый вечер, пока не замечено. Тем не менее куча здорово похудела за последние дни.

«Сначала носили горшками, потом ведрами, а теперь увозят машинами». В минский двор привезли гору песка, и тут началось...

О своих наблюдениях минчанин написал в Facebook. Как оказалось, нечто подобное горожане замечают довольно часто: народ не стесняется отсыпать чернозем, свежую землю из песочниц и даже от заборов частных домов.

«Сначала носили горшками, потом ведрами, а теперь увозят машинами». В минский двор привезли гору песка, и тут началось...

— В прошлом году чувак возле своего участка дачного насыпал, а люди потихоньку начали тырить. Но после того, как воткнул табличку с надписью: «Ст 205 УК РБ Кража», кучка перестала уменьшаться. 

Как по-вашему, это кража?

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На днях в один из дворов на Логойском тракте привезли несколько самосвалов земли для благоустройства территории. Один из жильцов заметил, как его соседи сперва...
 
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