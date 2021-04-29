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В список экстремистских материалов добавили еще один телеграм-канал

29.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Суд Партизанского района города Минска внес телеграм-канал PALCHYS в список экстремистских материалов. Решение было принято 20 апреля 2021 года. Как говорится в пояснении, оно подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь.

В список экстремистских материалов добавили еще один телеграм-канал
Скриншот из Республиканского списка экстремистских материалов

Согласно действующему законодательству, теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

В настоящее время в списке ресурсов, признанных судами экстремистскими, упоминается более 20 популярных телеграм-каналов.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Партизанского района города Минска внес телеграм-канал PALCHYS в список экстремистских материалов. Решение было принято 20 апреля 2021 года. Как говорится в...
 
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