В список экстремистских материалов добавили еще один телеграм-канал

Источник материала: Onliner

Суд Партизанского района города Минска внес телеграм-канал PALCHYS в список экстремистских материалов. Решение было принято 20 апреля 2021 года. Как говорится в пояснении, оно подлежит немедленному исполнению в соответствии с 314-й статьей Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь.



списка экстремистских материалов Скриншот из Республиканского

Согласно действующему законодательству, теперь за публикацию (репост) информации из указанного интернет-ресурса предусмотрена административная ответственность и наказание вплоть до ареста.

В настоящее время в списке ресурсов, признанных судами экстремистскими, упоминается более 20 популярных телеграм-каналов.