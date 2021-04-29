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Разработчики придумали, как уменьшить прожорливость браузера Chrome за $30 в месяц
Источник материала: Onliner
Стартап Mighty п
Правда, для эффективной работы сервиса потребуется интернет-соединение от 100 мегабит — это значительно выше скорости, необходимой для стриминга 4K-контента в, например, Google Stadia. Вероятно, это «наследие» прошлой задумки Mighty: стартап изначально намеревался транслировать из облака Windows.
Браузер Mighty сейчас использует 16 виртуальных CPU на двухпроцессорных серверах на базе Intel Xeon с тактовой частотой 4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартами NVIDIA. Экспериментальный клиент имеется только для macOS, максимальное потребление оперативной памяти на клиентской машине — 500 МБ.
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