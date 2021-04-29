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Разработчики придумали, как уменьшить прожорливость браузера Chrome за $30 в месяц

29.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Стартап Mighty предложил решение для пользователей, которые не знают границ и открывают бесконечное количество вкладок в браузерах. В случае с Mighty можно открывать сотни, при этом тормозить пользовательский компьютер не будет: работа происходит с удаленным браузером на движке Chromium, а контент стримится с «облачных» серверов.

Правда, для эффективной работы сервиса потребуется интернет-соединение от 100 мегабит — это значительно выше скорости, необходимой для стриминга 4K-контента в, например, Google Stadia. Вероятно, это «наследие» прошлой задумки Mighty: стартап изначально намеревался транслировать из облака Windows.

Браузер Mighty сейчас использует 16 виртуальных CPU на двухпроцессорных серверах на базе Intel Xeon с тактовой частотой 4 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти и видеокартами NVIDIA. Экспериментальный клиент имеется только для macOS, максимальное потребление оперативной памяти на клиентской машине — 500 МБ.

Сейчас получить доступ можно по приглашению, заполнив форму. Обойдется счастье открывать сотни вкладок в $30 в месяц.

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Стартап Mighty предложил решение для пользователей, которые не знают границ и открывают бесконечное количество вкладок в браузерах. В случае с Mighty можно открывать...
 
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