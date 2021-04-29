Детский транспорт для уличных покатушек. Велосипеды, самокаты, беговелы, каталки и электрокары

Источник материала: Onliner

Наша весна, увы, пока не балует устойчивым теплом и солнцем. Но ни облака, ни даже тучи не останавливают детей с родителями от прогулок на свежем воздухе. Верим и ждем, что лето не за горами, и готовимся заранее. В этом материале мы напомним о том, каким бывает детский транспорт, и поможем выбрать подходящее средство передвижения для вашего ребенка.

Самый популярный, пожалуй, вид детского транспорта. Начнем нашу подборку с моделей для самых маленьких. Трехколесный велосипед-коляска отлично подойдет для неспешных прогулок с родителями. Крыша, как правило, складная, защитит от непогоды и жаркого солнца. Такие велосипеды развивают детскую моторику малышей: ножки уже стоят на педалях, но крутить их пока не нужно. Модели оснащаются родительской ручкой, двигатель — мама или папа.





Следующий уровень — это трехколесный велосипед, на котором одинаково удобно гонять и на улице, и в просторной квартире или доме. Некоторые из моделей выше, кстати, могут трансформироваться с ростом ребенка: крыша и ручка снимаются. Конструкция таких велосипедов предельно простая, и большинство мало чем отличаются от старого доброго «Зубренка». Некоторые модели, кстати, даже так и называются.





Для детей от 3 до 6 лет лучше всего подойдут велосипеды с колесной схемой «2+2». Когда ребенок научится балансировать и будет готов учиться ездить по-взрослому, приставные боковые колеса быстро и просто снимаются. В велосипедах этой возрастной категории, кстати, уже ярче отличия между моделями для мальчиков и девочек: цвет, рисунки, дополнительные корзинки и щитки. Родителям стоит внимательно изучить комплектацию, а также учитывать рост ребенка для выбора правильного диаметра колес.





Двухколесные велосипеды — это выбор для детей от 6 лет и старше. Тут уже все почти как у больших: бывает и амортизация, и переключатели скоростей, и даже дисковые тормоза! Как и в случае выше, стоит обращать внимание на диаметр колес и комплектацию.





Если грубо, то беговел — это легкий и маневренный двухколесный велосипед, но без педалей. Разгоняется ребенок просто отталкиваясь поочередно ногами от земли. Подходит такое средство передвижения детям от двух лет. Несмотря на кажущуюся сложность, беговел при должной сноровке довольно быстро разгоняется. Считается, что если ребенок начинает с беговела, то четырехколесный велосипед ему не понадобится вовсе: благодаря умению балансировать можно сразу переходить на двухколесную модель. Иногда встречаются модели со съемными педалями и приставными колесами, чем-то напоминающие велосипед.





Чрезвычайно популярный детский транспорт. Подходит как для самых маленьких, так и для ребенка постарше. Модели младшей возрастной категории, как правило, имеют 3 колеса (2 спереди и одно сзади). Поворот осуществляется интуитивно, с помощью отклонения руля. Некоторые модели имеют сиденье и родительскую ручку. Также рекомендуем выбирать модели со светящимися колесами — детям очень понравится.





Для гонщиков и тех, кто постарше, давным-давно придумали двухколесные самокаты. Некоторые модели с легкостью выдерживают даже вес взрослого. Перво-наперво нужно определиться с диаметром колес: для города и дорожек подходят модели с большим размером, малые колеса скорее будут преимуществом для любителей трюков. Еще в таких самокатах нужно обращать внимание на материал, возможность складывания, наличие тормоза и амортизации. Важными критериями при выборе также можно назвать тип установленных подшипников.





Каталка — универсальный транспорт, который подойдет не только для улицы, но и для дома в ненастную погоду. Обычно выполнены в виде автомобиля или мотоцикла. Не имеют двигателя: в движение каталки, как и беговел, приводит отталкивание ногами. Часто в моделях есть багажник, куда можно сложить нужные мелочи для прогулки, а также ручка для родителей. Отдельного внимания заслуживает бибикар: чем быстрее ребенок вращает руль поочередно в обе стороны, тем болид едет быстрее. Интересная и оригинальная машинка, которая однозначно будет заметна на дорогах детской площадки.

Пожалуй, детские электромобили вызывают самый большой восторг у дошкольников. Куча дополнительных опций в виде музыкальных блоков, зеркал, светящихся фар и звуковых сигналов, а также максимальная «похожесть» машинки на настоящие делает ее такой желанной для малышей. Игрушка придется по нраву не только детям, но и родителям: некоторые модели поддерживают пульт дистанционного управления.





Уже приобрели что-то из списка выше или похожее и готовы поделиться опытом использования? Пишите отзывы и оставляйте комментарии. Возможно, ваши советы помогут сделать правильный выбор кому-то еще.



