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Детский транспорт для уличных покатушек. Велосипеды, самокаты, беговелы, каталки и электрокары

29.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наша весна, увы, пока не балует устойчивым теплом и солнцем. Но ни облака, ни даже тучи не останавливают детей с родителями от прогулок на свежем воздухе. Верим и ждем, что лето не за горами, и готовимся заранее. В этом материале мы напомним о том, каким бывает детский транспорт, и поможем выбрать подходящее средство передвижения для вашего ребенка. 

Детские велосипеды

Самый популярный, пожалуй, вид детского транспорта. Начнем нашу подборку с моделей для самых маленьких. Трехколесный велосипед-коляска отлично подойдет для неспешных прогулок с родителями. Крыша, как правило, складная, защитит от непогоды и жаркого солнца. Такие велосипеды развивают детскую моторику малышей: ножки уже стоят на педалях, но крутить их пока не нужно. Модели оснащаются родительской ручкой, двигатель — мама или папа.


Детский велосипед Simple Parenting Doona Liki Trike S1 (красный)
2 отзыва
для мальчиков/для девочек, количество колес: 3, возраст: 1–3 лет, сиденье: с регулируемой спинкой, рама: алюминий, вилка жесткая
523 р.
8 предложений
Детский велосипед Sundays SJ-BT-92 (желтый)
для мальчиков/для девочек, количество колес: 3, возраст: 1–3 лет, сиденье: с фиксированной спинкой, колеса 10'', рама: алюминий, вилка жесткая
234 р.
11 предложений
Детский велосипед Lorelli Jaguar Air Wheels 2020 (зеленый)
для мальчиков/для девочек, количество колес: 3, возраст: 1.5–3 лет, сиденье: поворотное/с регулируемой спинкой, колеса 4'', рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
389 р.
6 предложений
Детский велосипед Sundays SJ-5231 (оранжевый)
для мальчиков/для девочек, количество колес: 3, возраст: 1–9 лет, сиденье: с фиксированной спинкой, рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
276 р.
8 предложений
Все детские велосипеды-коляски

Следующий уровень — это трехколесный велосипед, на котором одинаково удобно гонять и на улице, и в просторной квартире или доме. Некоторые из моделей выше, кстати, могут трансформироваться с ростом ребенка: крыша и ручка снимаются. Конструкция таких велосипедов предельно простая, и большинство мало чем отличаются от старого доброго «Зубренка». Некоторые модели, кстати, даже так и называются.


Детский велосипед Самокатыч Зубренок (красный)
5 отзывов
для мальчиков/для девочек, количество колес: 3, возраст: 2–5 лет, сиденье: обычное (седло), рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
–20%95,97 р.
5 предложений
Детский велосипед Lorelli Dallas (серый)
для мальчиков/для девочек, количество колес: 3, сиденье: обычное (седло), колеса 8'', вилка жесткая
129 р.
8 предложений
Детский велосипед Sundays SJ-SS-14 (красный/серый)
1 отзыв
для мальчиков/для девочек, количество колес: 3, возраст: 1–3 лет, сиденье: с фиксированной спинкой, рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
88,90 р.
5 предложений
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Все трехколесные велосипеды

Для детей от 3 до 6 лет лучше всего подойдут велосипеды с колесной схемой «2+2». Когда ребенок научится балансировать и будет готов учиться ездить по-взрослому, приставные боковые колеса быстро и просто снимаются. В велосипедах этой возрастной категории, кстати, уже ярче отличия между моделями для мальчиков и девочек: цвет, рисунки, дополнительные корзинки и щитки. Родителям стоит внимательно изучить комплектацию, а также учитывать рост ребенка для выбора правильного диаметра колес.


Детский велосипед Stels Echo 16 V020 (белый/розовый, 2018)
3 отзыва
для девочек, количество колес: 2+2, возраст: 4–6 лет, сиденье: обычное (седло), колеса 16'', рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
253 р.
3 предложения
Детский велосипед Delta Prestige 18" + шлем 2020 (черный/красный)
2 отзыва
для мальчиков/для девочек, количество колес: 2+2, возраст: 5–8 лет, сиденье: обычное (седло), колеса 18'', рама: магниевый сплав, вилка жесткая
307 р.
3 предложения
Детский велосипед AIST Goofy 20 2020 (желтый)
3 отзыва
для мальчиков/для девочек, количество колес: 2+2, возраст: 6–9 лет, сиденье: обычное (седло), колеса 20'', рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
275 р.
5 предложений
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Все четырехколесные велосипеды

Двухколесные велосипеды — это выбор для детей от 6 лет и старше. Тут уже все почти как у больших: бывает и амортизация, и переключатели скоростей, и даже дисковые тормоза! Как и в случае выше, стоит обращать внимание на диаметр колес и комплектацию.


Детский велосипед Stels Pilot 200 Gent (зеленый/черный, 2017)
для мальчиков, количество колес: 2, возраст: 6–9 лет, сиденье: обычное (седло), колеса 20'', рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
272 р.
2 предложения
Детский велосипед AIST Serenity 1.0 (розовый, 2019)
для девочек, количество колес: 2, сиденье: обычное (седло), колеса 20'', рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
359 р.
5 предложений
Детский велосипед Novatrack Alice 20 (розовый)
для девочек, количество колес: 2, возраст: 7–10 лет, сиденье: обычное (седло), колеса 20'', рама: сталь Hi-ten, вилка жесткая
Нет в наличии
Детский велосипед LTD Bandit 240 2021 (черный)
для мальчиков/для девочек, количество колес: 2, сиденье: обычное (седло), колеса 20'', рама: алюминий, вилка амортизационная
769 р.
1 предложение
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Все двухколесные велосипеды

Что такое беговел и чему он может научить?

Если грубо, то беговел — это легкий и маневренный двухколесный велосипед, но без педалей. Разгоняется ребенок просто отталкиваясь поочередно ногами от земли. Подходит такое средство передвижения детям от двух лет. Несмотря на кажущуюся сложность, беговел при должной сноровке довольно быстро разгоняется. Считается, что если ребенок начинает с беговела, то четырехколесный велосипед ему не понадобится вовсе: благодаря умению балансировать можно сразу переходить на двухколесную модель. Иногда встречаются модели со съемными педалями и приставными колесами, чем-то напоминающие велосипед.


Беговел Lorelli Energy 2in1 (красный)
1 отзыв
для детей 2–5 лет, рама: сталь Hi-ten, цельные колеса
146 р.
7 предложений
Беговел Ridex Tick (зеленый)
для детей 3 лет, рама: сталь Hi-ten, цельные колеса
117 р.
10 предложений
Беговел Atemi Turbo ABBK01B (золотистый)
для детей 3 лет, рама: алюминий, надувные колеса
250 р.
6 предложений
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Все беговелы

Самокаты для разных возрастов

Чрезвычайно популярный детский транспорт. Подходит как для самых маленьких, так и для ребенка постарше. Модели младшей возрастной категории, как правило, имеют 3 колеса (2 спереди и одно сзади). Поворот осуществляется интуитивно, с помощью отклонения руля. Некоторые модели имеют сиденье и родительскую ручку. Также рекомендуем выбирать модели со светящимися колесами — детям очень понравится.


Самокат Darvish DV-10015 (зеленый)
детский, количество колес: 3, диаметр: 80 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 20 кг
85,00 р.
6 предложений
Самокат Ridex Starlet (мятный)
детский, количество колес: 3, диаметр: 100 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 50 кг
161 р.
9 предложений
Самокат 21st Scooter Mini (оранжевый)
9 отзывов
детский, количество колес: 3, диаметр: 120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 30 кг
43,20 р.
3 предложения
Самокат 21st Scooter Maxi PK 036S (розовый)
1 отзыв
детский, количество колес: 3, диаметр: 80 мм/120 мм, материал платформы: пластик, нагрузка до 60 кг
45,90 р.
3 предложения
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Все детские самокаты

Для гонщиков и тех, кто постарше, давным-давно придумали двухколесные самокаты. Некоторые модели с легкостью выдерживают даже вес взрослого. Перво-наперво нужно определиться с диаметром колес: для города и дорожек подходят модели с большим размером, малые колеса скорее будут преимуществом для любителей трюков. Еще в таких самокатах нужно обращать внимание на материал, возможность складывания, наличие тормоза и амортизации. Важными критериями при выборе также можно назвать тип установленных подшипников.


Самокат Ridex Marvel 2.0 (белый/мятный)
16 отзывов
взрослый/подростковый, количество колес: 2, диаметр: 200 мм, материал платформы: алюминий, нагрузка до 100 кг
192 р.
4 предложения
Самокат Relmax GSS-A2-005 (черный/оранжевый)
1 отзыв
взрослый/подростковый, количество колес: 2, диаметр: 145 мм, материал платформы: алюминий, нагрузка до 100 кг
95,00 р.
1 предложение
Самокат Z53 Predator 2 (синий)
2 отзыва
трюковой, количество колес: 2, диаметр: 110 мм, материал платформы: алюминий, нагрузка до 100 кг
235 р.
8 предложений
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Самокаты для школьников и подростков

Каталки и бибикары

Каталка — универсальный транспорт, который подойдет не только для улицы, но и для дома в ненастную погоду. Обычно выполнены в виде автомобиля или мотоцикла. Не имеют двигателя: в движение каталки, как и беговел, приводит отталкивание ногами. Часто в моделях есть багажник, куда можно сложить нужные мелочи для прогулки, а также ручка для родителей. Отдельного внимания заслуживает бибикар: чем быстрее ребенок вращает руль поочередно в обе стороны, тем болид едет быстрее. Интересная и оригинальная машинка, которая однозначно будет заметна на дорогах детской площадки.

Каталка Полесье Sokol с ограждением и звуковым сигналом [48172]
3 отзыва
каталка, автомобиль, для девочек/для мальчиков
108 р.
8 предложений
Каталка Chi Lok Bo Mercedes-Benz красный [332]
2 отзыва
каталка, автомобиль, для мальчиков, нагрузка: до 23 кг
101 р.
12 предложений
Педальная машинка Полесье Каталка-трактор с педалями Turbo-2 с полуприцепом [52742]
педальная машинка, трактор, для девочек/для мальчиков
190 р.
9 предложений
Бибикар Bradex Бибикар Спорт (красный) [DE 0268]
1 отзыв
бибикар, для девочек/для мальчиков, нагрузка: до 80 кг
112 р.
9 предложений
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Все каталки

Детские электромобили

Пожалуй, детские электромобили вызывают самый большой восторг у дошкольников. Куча дополнительных опций в виде музыкальных блоков, зеркал, светящихся фар и звуковых сигналов, а также максимальная «похожесть» машинки на настоящие делает ее такой желанной для малышей. Игрушка придется по нраву не только детям, но и родителям: некоторые модели поддерживают пульт дистанционного управления.


Электротрицикл Farfello GTM2288-A (оранжевый)
трицикл, количество мест: 1, для детей 3–8 лет (до 25 кг), двигатель 6V, 2 скорости, аккумулятор 4 А·ч, воспроизведение музыки: AUX вход 3.5 мм
118 р.
4 предложения
Электромобиль Sundays BMW i8 (черный) [BJ803Р]
1 отзыв
легковой автомобиль, количество мест: 1, для детей 3–6 лет (до 30 кг), двигатель 12V, 3 скорости, аккумулятор 7 А·ч
519 р.
10 предложений
Электромобиль Chi Lok Bo Mercedes-Benz GLA (белый)
4 отзыва
внедорожник, количество мест: 1, для детей 1–8 лет (до 30 кг), двигатель 12V, 4 скорости, аккумулятор 7 А·ч
–10%735 р.
8 предложений
Сравнить эти товары →
Все детские электромобили

Уже приобрели что-то из списка выше или похожее и готовы поделиться опытом использования? Пишите отзывы и оставляйте комментарии. Возможно, ваши советы помогут сделать правильный выбор кому-то еще.

Детский транспорт для уличных покатушек. Велосипеды, самокаты, беговелы, каталки и электрокары

 
 
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Наша весна, увы, пока не балует устойчивым теплом и солнцем. Но ни облака, ни даже тучи не останавливают детей с родителями от прогулок на свежем воздухе. Верим и...
 
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