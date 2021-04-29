ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Еще один Тelegram-канал белорусский суд признал экстремистским

29.04.2021 12:11 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Минский суд Партизанского района признал Тelegram-канал PALCHYS экстремистским.

Решение суда от 20 апреля появилось в республиканском списке экстремистских материалов.

Канал раньше вел блогер Эдуард Пальчис. 27 появилась информация о его исчезновении, а 30 сентября стало известно, что Пальчис находится в изоляторе на Окрестина.

Ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский суд Партизанского района признал Тelegram-канал PALCHYS экстремистским.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Тель-Авиве в лифте жилого дома пытались прокатить лошадь. Очевидцы вызвали полицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by