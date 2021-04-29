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Еще один Тelegram-канал белорусский суд признал экстремистским
Источник материала: АФН
Минский суд Партизанского района признал Тelegram-канал PALCHYS экстремистским.
Решение суда от 20 апреля появилось в республиканском списке экстремистских материалов.
Канал раньше вел блогер Эдуард Пальчис. 27 появилась информация о его исчезновении, а 30 сентября стало известно, что Пальчис находится в изоляторе на Окрестина.
Ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.
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Минский суд Партизанского района признал Тelegram-канал PALCHYS экстремистским.
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