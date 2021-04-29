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Медикам Гродненской университетской клиники запретили пользоваться смартфонами

29.04.2021 12:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Согласно приказу главного врача Гродненской университетской клиники (бывшая областная больница), медицинскому персоналу учреждения на работе нельзя пользоваться мобильными телефонами, планшетами, фотоаппаратами и видеокамерами.

В рабочее время также запрещается пользоваться социальными сетями, пишет TUT.BY.

В нерабочее время же придется соблюдать самоцензуру, а также «анализировать свои высказывания, фото- и видеоматериалы на предмет недопущения конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации учреждению».

 
 
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Согласно приказу главного врача Гродненской университетской клиники (бывшая областная больница), медицинскому персоналу учреждения на работе нельзя...
 
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