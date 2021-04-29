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В Мядельском районе 12-летний мальчик на руках вынес с пожара двухлетнего брата и попал в реанимацию

29.04.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 апреля в 19:56 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Сидоровичи Мядельского района. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит открытым пламенем одноэтажный деревянный дом.



После этого подросток потерял сознание.

В этот момент в доме находились двое детей — 12 и двух лет. Еще один ребенок находился у соседей. Родителей дома не было, пишет charter97.org со ссылкой на МЧС.

До прибытия спасателей 12-летний подросток спас своего младшего брата. Один из очевидцев, подбежав к дому, увидел, как мальчик держал на руках ребенка. На лице и руках у него, помимо ожогов, были порезы, а остекление окна кухни в жилом доме было разбито. Очевидец забрал с рук мальчика ребенка, после чего тот потерял сознание. Бригадой скорой медицинской помощи с ожогами различной степени тяжести и порезами рук и лица подросток был доставлен в больницу. Состояние крайне тяжелое.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем уничтожены крыша, имущество, повреждены стены жилого дома. Причина происшествия устанавливается.
 
 
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28 апреля в 19:56 спасателям поступило сообщение о пожаре в деревне Сидоровичи Мядельского района. Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС установили, что горит...
 
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