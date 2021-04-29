На Лукашенко давят нефтью

В Минске обсуждают вероятность прекращения поставок российской нефти на белорусский НПЗ «Нафтан» из-за риска попасть под американские санкции. Если это случится, белорусскую нефтянку ждет катастрофа. Впрочем, некоторые эксперты считают, что Россия в данном случае ведет свою игру.





Белорусские эксперты взбудоражены сообщением Reuters, опубликованным утром 28 апреля. Агентство сообщило, что российские нефтяные компании могут приостановить поставки нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» из-за опасения попасть под санкции США, наложенные на это предприятие. Ссылаясь на свои источники в отрасли, Reuters утверждает, что пострадать могут и поставки нефтепродуктов производства «Нафтана», которые с недавних пор пошли через российские порты.





Как писала «НГ» (см. номер от 22 апреля 2021 года), США возобновили экономические санкции в отношении девяти белорусских предприятий: «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим», «Белнефтехим США», «Белшина», « Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан», «Полоцк Стекловолокно». Контрагентам названных предприятий дано 45 дней (до 3 июня), чтобы прекратить с ними всякие взаимодействия. Речь в первую очередь идет об американских компаниях, однако предприятия третьих стран, сотрудничающие с подсанкционными, могут потерять свои позиции в Америке, если продолжат сотрудничество с белорусскими. Опасения российских компаний как раз с этим могут быть и связаны, если, конечно, информация соответствует действительности.





Собственно говоря, сомнения в достоверности информации Reuters – это была первая реакция белорусской экспертной общественности. Ведь фактически в данной ситуации Россия присоединяется к американским санкциям против Белоруссии, что противоречит ее нынешней антиамериканской и антизападной риторике. Куда логичнее объединиться против «американских империалистов» и попытаться вместе обойти санкции. «В одном окопе против американцев» – этот тезис в последнее время активно используют не только в Белоруссии, но и в России. Тем более что санкции не новые, они действовали с 2006 по 2015 год и на российско-белорусском сотрудничестве это никак не отразилось.





Старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб предположил, что риски, которые видят российские компании, могут быть связаны с расчетами в долларах. «Через корреспондентские счета в американских банках эта ситуация становится прозрачной для властей США и потенциально может повлечь вторичные санкции. В этом риск для российских компаний», – написал он в своем аккаунте в социальной сети. В этой ситуации избежать проблем можно, если перевести расчеты в какую-то другую валюту. Например, евро или российские рубли.





В течение среды никаких опровержений информации, опубликованной Reuters, не поступило. Более того, агентство сообщило, что основные поставщики белорусского «Нафтана» – «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» – действительно не планируют поставок в мае. Еще не приняли решения «Татнефть», «РуссНефть» и «Нефтиса».





Если поставки нефти действительно прекратятся, то последствия для белорусской экономики будут самими печальными. Напомним, что в прошлом году Беларусь уже столкнулась с отсутствием российской нефти. Это привело к падению промышленного производства, валютных доходов от экспорта нефтепродуктов и экономики в целом. Тогда Беларусь в спешном порядке диверсифицировала поставки нефти. Страны Запада охотно шли на выручку «бедным» белорусам, страдающим от давления коварной России. В страну шла норвежская, азербайджанская и даже американская нефть. Страны Балтии и Украина были открыты для сотрудничества в транспортировке. Сейчас ситуация принципиально иная – отношения с Западом испорчены. От диверсификации остались лишь поставки нефти из Азербайджана, о чем недавно шла речь во время визита Александра Лукашенко в Баку.





В то же время 1 млн т нефти, который ожидается из Азербайджана, никак не в состоянии компенсировать те 9–10 млн т, которые получает от России и перерабатывает «Нафтан». К тому же азербайджанские компании также могут не пожелать портить отношения с США. Сохраняется еще вариант сотрудничества «Нафтана» с небольшими российскими компаниями-поставщиками, не работающими на внешний рынок – они могут себе позволить не опасаться вторичных санкций США. Однако там также речь не может идти о больших объемах, достаточных для полной загрузки. «Главный фактор здесь в большой доле «Нафтана» в экспортной выручке и в уплачиваемых им в бюджет огромных налогах. Такого рода запреты будут означать для белорусской экономики очень серьезные последствия», – считает белорусский экономист Ярослав Романчук. По его мнению, этот фактор воздействия может быть настолько мощным, что даже заставит Александра Лукашенко сесть за стол переговоров о новых президентских выборах и отпустить политзаключенных.





В ходе обсуждения возникшей проблемы в белорусской экспертной среде возникло мнение, что Россия просто решила воспользоваться ситуацией и снова поторговаться с Белоруссией. В частности, такую точку зрения высказала в эфире «Еврорадио» политолог Ольга Харламова. Такой вывод она делает на основании анализа отношений между союзниками в предыдущие годы, а также отдельных заявлений российских официальных лиц. «Когда эти санкции действовали в прошлый раз, российские компании продолжали поставлять нефть в Беларусь. У них даже не возникло мысли, что эти санкции могут их коснуться. Санкции, которые продолжаются сегодня, ничем не отличаются от предыдущих. В связи с этим складывается впечатление, что та инсайдерская информация, которую озвучил Reuters, напрямую не связана с американскими санкциями. Она связана с какими-то другими обстоятельствами, которые являются основанием для возможного принятия такого решения», – считает она. Эксперт напомнила, что еще недавно в своем Послании президент России Владимир Путин утверждал, что Россия настолько сильна, что никакие санкции ее не беспокоят. В связи с этим заявления российских поставщиков ей кажутся нелогичными.





Ольга Харламова полагает, что в данный момент Россия заинтересована в том, чтобы Минск окончательно рассорился с Киевом и потерял возможность получать даже азербайджанскую нефть через Украину. «Тогда Беларусь попадает в стопроцентную зависимость от РФ», – констатирует эксперт. Лукашенко под давлением Москвы уже перевел экспортные потоки нефтепродуктов из литовского порта Клайпеда в российскую Усть-Лугу. Причем соглашение предусматривает, что Беларусь оплачивает услугу даже в том случае, если ничего не поставляет. «Нет поставок нефти на «Нафтан», нет поставок нефтепродуктов на экспорт, а платить все равно надо. В этом случае Беларусь теряет дважды», – считает эксперт.











