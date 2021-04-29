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Анастасия Дашкевича обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить условия содержания в ИВС Минского района

29.04.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Анастасия Дашкевич, жена активиста Дмитрия Дашкевича, направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку условий пребывания в ИВС Минского района арестованных по ст. 24.23 КоАП. Об этом она сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

Анастасия Дашкевича обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить условия содержания в ИВС Минского района
Фото из архива

Дашкевич был задержан 23 апреля во время вахты у ресторана «Поедем поедим» в урочище Куропаты, а 26 апреля — арестован на 20 суток за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий (ст. 24.23 КоАП).

По словам Анастасии Дашкевич, во время судебного заседания ее супруг рассказал, что в ИВС Минского района созданы «отдельные условия для административно арестованных по статье 24.23 КоАП». В частности, у них нет постельного белья и матрасов, люди вынуждены спать на полу, а по ночам — в 23.00 и 2.00 — к ним приходит проверка.

«В камерах для осужденных по статье 24.23 КоАП РБ висят свои правила распорядка и инструкции, отличающиеся от правил других узников. По словам моего мужа, у административно осужденных по другим статьям КоАП РБ условия отбывания наказания отличаются в лучшую сторону», — сообщила Дашкевич.

В обращении она просит Генпрокуратуру провести срочную проверку условий пребывания арестованных по статье 24.23 КоАП в ИВС Минского района по адресу: ул. Скорины, 20, на соответствие правилам внутреннего распорядка и Процессуально-исполнительному кодексу об административных правонарушениях.

Анастасия Дашкевич также просит провести прокурорскую проверку на наличие в действиях сотрудников ИВС признаков уголовного преступления — разжигания социальной вражды и превышения служебных полномочий.

Она просит прокуратуру просмотреть записи с камер видеонаблюдения, чтобы проверить условия содержания в камерах и количество людей, которые находились вместе с ее мужем с 23 по 26 апреля. «Если камеры видеонаблюдения подтвердят слова моего мужа в части нарушений условий содержания, перенаселенности камеры, ночных проверок и т.д., прошу принять меры для наказания виновных», — говорится в обращении Дашкевич.

О невыносимых условиях содержания в ЦИП и ИВС Минска и Жодино неоднократно рассказывали после выхода на свободу другие арестованные по «политическим» статьям. Они сообщали об отсутствии матрасов и постельного белья, вынужденной необходимости спать на полу в переполненных камерах, невозможности проветривать помещение, отсутствии передач, о том, что камеры заливают концентрированным раствором хлорки, от которого арестованным становится плохо и т.д.

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Теги: Минск
 
 
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Анастасия Дашкевич, жена активиста Дмитрия Дашкевича, направила обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку условий пребывания в ИВС...
 
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