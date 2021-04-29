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В отношении активиста Андрея Шарендо возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении президента

29.04.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении брестского активиста Андрея Шарендо возбуждено уголовное дело по статье о публичном оскорблении президента, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

В отношении активиста Андрея Шарендо возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении президента

«Прокуратура Брестской области в ходе мониторинга информации, размещаемой в сети интернет, установила, что на одном из ресурсов 29 марта 2021 года размещено интервью, в котором от имени местного активиста Андрея Шарендо содержатся призывы к протестам, а также формулировки и выражения, публично оскорбляющие президента Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Прокуратура направила информацию для проведения проверки. По ее результатам Брестский межрайонный отдел Следственного комитета по факту публичного оскорбления главы государства возбудил и расследует дело по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса.

Как отмечает правозащитный сайт spring96.org, ранее в отношении Шарендо было возбуждено уголовное дело по ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). 17 апреля дома у Шарендо прошел обыск, в ходе которого конфисковали технику.

Жена активиста Полина Шарендо-Панасюк с 3 января находится в СИЗО. Ее обвиняют в насилии в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы).

У супругов двое детей четырех и одиннадцати лет.

 

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В отношении брестского активиста Андрея Шарендо возбуждено уголовное дело по статье о публичном оскорблении президента, сообщает пресс-служба Генеральной...
 
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