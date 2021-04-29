Массовое нашествие мошек в мае прогнозируют в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр - Sputnik. Возбудителем волны арбовирусной инфекции могут стать мошки, их численность ежегодно увеличивается в конце весны, об этом сообщает Брестский областной центр эпидемиологии и общественного здоровья.

Опасность для человека

При сохранении теплой погоды в Беларуси ожидается массовый вылет мошек. Наряду с комарами и мокрецами, эти насекомые образуют рои гнуса. Их укусы (особенно в утренние и вечерние часы, а также перед дождем) весьма чувствительны, а опухоль и боль больше, чем от комара. Кроме того в слюне гнуса содержатся ядовитые вещества. Токсичные ферменты способны провоцировать арбовирусные инфекции, привести к лихорадке (в том числе с поражением сосудов), боли в мышцах, сыпь, артрит и энцефалит.

При нападении на человека мошки могут долго искать место укуса, заползать под одежду, попадать в уши, глаза, рот и нос. К уязвимым для человека местам также относят щиколотки и голени – ранки долго не заживают, а опухоль может сохраняться неделями. Развиваются жжение и зуд, повышается температура.

Еще одно из опасных последствий укусов – аллергия. Потому склонным к аллергии людям врачи рекомендуют применять антигистаминные препараты.

Летают на расстояние до 200 километров

К местам распространения кровососов, как правило, относят земли вблизи водоемов. Нередко мошкара может селится в переувлажненной почве и на огородах. Гнус весьма схож с мухами, только размер особей варьируется от 0,2 до 0,6 сантиметра.

Весной мошкара вылетает для размножения. Яйца откладывает под водой. После выплода насекомые разлетаются на значительные расстояния. Максимальная дальность составляет до 200 километров.

Пик активности насекомых длиться около 10-14 дней, затем их численность резко сокращается. В 2021 году из-за апрельских холодов сроки их вылета заметно сдвинулись.

Как себя защитить

Во избежание нападения назойливой мошкары стоит отказаться от прогулок вблизи рек, озер, мелиоративных каналов и болот. От укусов защитит одежда, которая максимально скрывает открытые участки кожи. Отпугнут насекомых репелленты.

Против надоедливых насекомых также эффективны народные средства. Так, оградит от укусов резкий аромат парфюмерии с добавлением валерианы, лаванды или аниса. Для детей возможно приготовление смеси на основе ванилина (не ванильного сахара!). Раствор можно нанести на марлю и завесить коляску.

Если укуса избежать не удалось, то на опухшие и покрасневшие участки можно нанести раствор мыла, нашатырного спирта, соды, а также мази с содержанием метола и других эфирных масел. С зудом также можно справиться соками лимона, петрушки, лука или одуванчика. Отек поможет снять лед или спирт. Ранку для антисептического воздействия можно смазать зеленкой.

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