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В Тель-Авиве в лифте жилого дома пытались прокатить лошадь. Очевидцы вызвали полицию
Источник материала: Tut.by
Два жителя Тель-Авива пытались затащить лошадь в лифт жилого дома. Видео с инцидентом опубликовано на YouTube.
На кадрах видно, как два человека (один из них держит животное за узду) ждут лифт в подъезде, а когда тот подъезжает, заводят туда парнокопытного гостя. Лошадка вместе с хозяином почти помещается в отсек, за ними закрываются двери. Впрочем, затем герои ролика все же выводят кобылу обратно и удаляются. Все это происходит под удивленные взгляды соседки, которая также ожидает лифт.
После инцидента один из соседей вызвал полицию — мужчин задержали. Выяснилось, что один из них приехал к другому на лошади. Гость не захотел оставлять свое транспортное средство на улице, объяснив это тем, что его могут украсть (кобыла дорого стоит), и решил поднять животное на 6-й этаж.
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Герои ролика подозреваются в жестоком обращении с животными.
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