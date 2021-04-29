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В Тель-Авиве в лифте жилого дома пытались прокатить лошадь. Очевидцы вызвали полицию

29.04.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два жителя Тель-Авива пытались затащить лошадь в лифт жилого дома. Видео с инцидентом опубликовано на YouTube.

На кадрах видно, как два человека (один из них держит животное за узду) ждут лифт в подъезде, а когда тот подъезжает, заводят туда парнокопытного гостя. Лошадка вместе с хозяином почти помещается в отсек, за ними закрываются двери. Впрочем, затем герои ролика все же выводят кобылу обратно и удаляются. Все это происходит под удивленные взгляды соседки, которая также ожидает лифт.

После инцидента один из соседей вызвал полицию — мужчин задержали. Выяснилось, что один из них приехал к другому на лошади. Гость не захотел оставлять свое транспортное средство на улице, объяснив это тем, что его могут украсть (кобыла дорого стоит), и решил поднять животное на 6-й этаж.

Сообщается, что одного из мужчин отпустили, второй остается под стражей: своей поездкой он нарушил правила домашнего ареста. Между тем, домоуправление взяло на себя часть вины за произошедшее, ведь в подъезде не было табличек, запрещающих нахождение в лифте с животными.

 
 
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Герои ролика подозреваются в жестоком обращении с животными.
 
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