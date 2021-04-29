Мозаика в ванной пожелтела или потемнела? Вот советы от профессионалов, как отчистить швы

Источник материала: Tut.by

Мозаика — популярный вид отделки, ею часто облицовывают ванные комнаты, в том числе стены и пол в душевых, стены за ванной и умывальником, а также другие поверхности, где скапливается влага. Но у этой красивой плитки есть обратная сторона медали: за ней довольно сложно ухаживать. Как на раз-два почистить мозаику, если она потемнела или покрылась водным камнем, рассказали эксперты из клининговых компаний problesk.by и Generalcleaning.by.



Фото: vannaitualet.ru

Средства и инвентарь, которыми наиболее рационально пользоваться

Прежде чем начинать чистить мозаику, нужно понять, какой фугой она затерта. Руководитель клининговой компании problesk.by Святослав Шелест объясняет: если это эпоксидная фуга, то она твердая, не желтеет, в ней не заводятся грибки, она ничего в себя не впитывает.

— Такая фуга чистится несложно, любым средством для удаления водного камня. Из бытовых препаратов довольно неплохо «работает» Cillit Bang.

Если швы затерты фугой обычного образца, то их чистка потребует больших усилий. По словам Святослава, чаще всего проблемы возникают в старых домах с плохой вентиляцией, где образуется плесень.

— Плесень убрать крайне сложно. И если удается убрать видимую часть плесени, то корневища удалить практически невозможно.

Видимая часть плесени хорошо отчищается хлорсодержащими средствами. Эксперт говорит, что подойдет «утенок» для унитаза с хлоркой.

— После того как убрали видимую часть плесени, надо удалить корневища. Во многих случаях помогает озонация, и эту услугу надо заказывать, сам человек этого не сделает.

Если швы в мозаике нужно почистить не от плесени, а просто от загрязнений (пожелтений, водного камня), то хлорсодержащими средствами пользоваться не обязательно.

— Водный камень удаляется не хлоркой, а кислотными средствами. И лучше их использовать в виде спрея. Потому что если взять жидкое средство и нанести его, то жидкость стечет, стена высохнет и никакого эффекта не будет. А пена от спрея задерживается, работает с загрязнениями и потом смывается.

Чтобы чистка межплиточных швов была эффективной, на них требуется механическое воздействие. Святослав рекомендует плитку (если она более крупная, чем мозаика) чистить абразивной стороной кухонной губки (плитка от этого не поцарапается), а швы — щеткой, которую в народе называют «утюжок».

— Что любопытно: бытовые губки почему-то не до конца продуманные. К примеру, у профессиональных губок абразив белого цвета, без красителя, а в бытовых — цветной. Если потереть плитку цветными губками, то краска с губки переходит в раствор и впитывается в фугу. То же касается микрофибры: она должна быть белая. Бытовых салфеток из микрофибры белого цвета я не встречал, только среди профессиональных.



Фото: roomester.ru

Святослав предупреждает: водный камень удаляется довольно сложно, если он долго находится на поверхности. Но если производить чистку регулярно, раз в неделю, то швы и мозаика будут легко отмываться, на них не будет образовываться водный налет. А если он и появится, то легко счистится.

— Для чистки мозаики я бы порекомендовал купить профессиональное средство. Стоимость может кого-то напугать, это 10−30 рублей за литровую бутылку. Но на самом деле это дешевле, чем бытовые средства. Потому что профессиональные — концентрированные, их разводят в пропорции вплоть до 1:100, и состав будет работать. А бытовыми нужно пользоваться в чистом виде.

Как и при чистке унитазов , в ванной комнате нужно быть осторожными с хромированными элементами (полотенцесушителем, смесителями и т.п.). При использовании бытовых кислотных средств хромированные детали можно испортить. А вот профессиональные средства содержат кислоту, которая удаляет водный камень, но не портит хром.

И еще один крайне важный момент. Святослав предупреждает: при чистке плитки и швов можно повредить ванну.

— Когда моешь плитку, в ванну стекает чистящее средство. Если ванна металлическая либо чугунная, то это не так страшно. А вот акрил и аквакрил не любят кислотных средств — можно помыть плитку так, что ванна будет испорчена. И восстановлению такая сантехника не подлежит. Правда, с одного раза, скорее всего, ничего не произойдет. Но если кислотное средство будет попадать в такую ванну регулярно, то она быстро придет в негодность. И это не значит, что ванна плохая. Это значит, что ее неправильно эксплуатировали.

Святослав еще раз уточняет: профессиональным средством для сантехники можно мыть и мозаику, и обычную плитку, и смесители — таким препаратом очищаемые поверхности не испортишь. А вот бытовые средства содержат другую кислоту, ими можно испортить те же смесители уже после первого применения.

Более простые методы, народные

Специалисты компании generalcleaning.by рекомендуют чистить мозаику жесткой стороной губки. Для удаления загрязнений советуют использовать такой состав: 2,5 мг борной кислоты, 50 мл перекиси водорода, 50 мл уксуса, 50 мл воды. Смесь подогреть, но не кипятить.

— Это проверенный нами состав. Его нужно наносить на 10−20 минут, затем смыть. Если есть плесень, используем лимонную кислоту, либо перекись водорода, либо уксус. Хорош и такой состав: кашица из соды и перекиси водорода.

В завершение работники наносят на плитку девятипроцентный уксус без воды, протирают поверхности насухо, водой не смывают. Говорят, так стены дольше сохраняют свежий вид.