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Apple заявила о рекордной выручке за первый квартал 2021 года
Источник материала: Tut.by
Американская компания Apple сообщила об увеличении выручки на 54%, до 89,58 млрд долларов. Такие данные со ссылкой на компанию приводит
По итогам трехмесячного отчетного периода выручка Apple выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза — с 11,24 млрд до 23,63 млрд долларов.
Наибольшую выручку принесли продажи iPhone — 47,9 млрд долларов.
В апреле Apple
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Наибольшую выручку принесли продажи iPhone.
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