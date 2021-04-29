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Apple заявила о рекордной выручке за первый квартал 2021 года

29.04.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американская компания Apple сообщила об увеличении выручки на 54%, до 89,58 млрд долларов. Такие данные со ссылкой на компанию приводит CNBC, пишет РБК.


Фото: Reuters

По итогам трехмесячного отчетного периода выручка Apple выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Чистая прибыль компании увеличилась более чем в два раза — с 11,24 млрд до 23,63 млрд долларов.

Наибольшую выручку принесли продажи iPhone — 47,9 млрд долларов.

В апреле Apple провела презентацию новых продуктов. На ней были представлены новое поколение iMac на процессорах собственной разработки, планшеты iPad Pro, а также метки AirTag для отслеживания местоположения предметов через приложение.

 
 
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Наибольшую выручку принесли продажи iPhone.
 
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